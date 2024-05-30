«Непозволительно для артиста подобной величины»: названа причина провального выступления Орбакайте в Монако

Музыкальный продюсер Павел Рудченко оценил недавнее выступление певицы Кристины Орбакайте в ресторане в Монако. Он отметил, что провальным ее концерт стал из-за неподготовленной площадки. А согласиться на плохие условия она могла из-за хорошего гонорара.

В беседе с порталом «Страсти» Рудченко отметил, что для любого артиста очень важно, где он поет, и какое оборудование использовано. Чаще всего, по его словам, качество вокала страдает как раз из-за плохой техники и акустики, а вовсе не из-за проблем знаменитости с голосом.

«Я никогда не высказывался, что Орбакайте обладает выдающимися вокальными способностями. У нее есть данные, но не прям выдающиеся. Стоит сказать, что выступление на корпоративах всегда налагает на артиста определенное качество его исполнения. То есть, когда это концертная площадка, когда выстроен звук, акустика позволяет и есть специалисты определенного уровня — певцу всегда легче работать. Он себя слышит, владеет своим голосом и, соответственно, выдает то качество, которое он может и хочет. А вот подобные корпоративы в ресторанах, неподготовленных площадках, — это все-таки определенный риск», - заявил продюсер.

Павел Рудченко отметил, что Кристина действительно спела на корпоративе плохо, кричала в микрофон. Но он также считает, что хейт в ее адрес от пользователей необоснован, так как они не учитывают условия, в которых выступала певица.

«Судя по данному видео, площадка в принципе не подготовлена, то есть собрали оборудование из того, что было, и какой-то минимальный комплект поставили. Кристина Орбакайте видно, что поет на износ. То есть ей некомфортно, она себя плохо слышит. Вот она кричит в микрофон. Это, конечно, непозволительно для артиста подобной величины. Видимо, она согласилась ради хорошего гонорара на такие условия и сразу же поймала определенную волну хейта, - поделился продюсер. — Нет, голос у Кристины Орбакайте не пропал. Она работает, как и всегда, но исходя из вот этих технических сложностей на данной площадке, еще раз повторюсь, она не подготовлена для подобного выступления, артист работает на износ, и, соответственно, от этого страдает качество».

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