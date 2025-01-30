«Необычное место»: Галина Стаханова раскрыла подробности съемок в новом фильме

84-летняя актриса Галина Стаханова раскрыла подробности съемок в новом фильме «Чертов камень». Она рассказала сайту «Страсти», что жила в необычном месте – в древнем замке.

Мы поинтересовались, чем запомнились съемки. Стаханова сообщила: «У нас было необычное место съемок. Прекрасный древний замок, в котором мы и жили. Режиссер и вся команда создали комфортнейшие условия – так, с нами был повар, который очень вкусно готовил, подобное нечасто встретишь на съемочной площадке. У нас сложилась семейная атмосфера – все были объединены общей целью, много общались, репетировали. Могу сказать, что «Чертов камень» сильно выделяется на фоне остальных фильмов, где я снималась. На некоторых крупных проектах создают отличные условия, можно жить в отдельном вагончике – все прекрасно. Но такой сплоченности, такой душевности не хватает».

Актриса поделилась, что за время работы сдружилась с юными актерами. Вместе с ней снимался Валерий Кухарешин – «выдающийся актер со множеством интереснейших ролей», отметила Стаханова.

О том, кого актриса сыграла в картине, читайте в нашем материале.