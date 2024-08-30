«Необходимо пройти все этапы»: Роман Курцын дал совет начинающим актерам

Российский актер Роман Курцын дал совет молодым людям, которые мечтают построить карьеру в киноиндустрии. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению Курцына, всем желающим связать свою жизнь с киноиндустрией следует не сомневаться в себе, а также не бояться совершать ошибки.

«Мне кажется, нужно не сомневаться в себе. Как только ты начнешь сомневаться в себе, в тебе начнут сомневаться другие. Понятно, что ты не всегда все делаешь правильно, допускаешь ошибки, но со временем приходит опыт», — высказался артист.

Актер также отметил, что каждый артист должен получить профильное образование. По его словам, рост артиста в случае отсутствия крепкого теоретического фундамента невозможен.

«Первое, что ты должен сделать — получить образование. Я вижу, когда у актера есть образование, когда он понимает, что такое профессия. Необходимо пройти все этапы, чтобы стать артистом. Если ты это прошел, то можешь дальше расти. Когда фундамента нет, то расти не сможешь», — отметил он.

Кроме того, Курцын рассказал, как правильно настраиваться на участие в любом кастинге.

«Когда ты только идешь на кастинг, пробы или встречу с продюсерами, важно помнить, что это ты им нужен, а не наоборот. Это они тебя позвали, это они ищут главного героя. Мне всегда наглость помогала. Когда мне отказывали на кастинге, я потом приезжал по девять-десять раз и говорил, что это должен быть я. В большинстве случаев переубеждал. На первые 20 главных ролей меня не утверждали с первого раза никогда», — резюмировал он.

Полное интервью Романа Курцына о карьерном пути, съемках в кино и борьбе с творческим выгоранием читайте здесь.