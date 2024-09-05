Александр Ревва рассказал про страх стать автором одного хита

Шоумен Александр Ревва рассказал, не страшно ли ему стать автором одного хита. Он считает, что надо убирать страх – в противном случае притягивается все, чего человек боится.

5 сентября артист посетил презентацию «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Ревва был в белой рубашке, надетой поверх черной футболки. Из аксессуаров артист выбрал очки в широкой оправе.

«Если ты всегда думаешь об этом, то станешь автором одного хита. Надо убирать страх. Небольшой лайфхак, который я прошел. Как только ты боишься, ты притягиваешь все, чего боишься. Поэтому расслабиться, улыбнуться, все улыбнулись, все счастливы», - говорил Ревва.

В завершение он произнес, что «все будет нормально».