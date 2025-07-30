«Нельзя насильно тащить их через океан»: Авраам Руссо рассказал о семье, живущей в США

Певец Авраам Руссо выступает в России, но его семья – жена и две дочки живут в США. Из-за этого о звезде в СМИ ходят различные слухи. Артист в интервью сайту «Страсти» рассказал о личной жизни.

«Я уже много лет живу и работаю здесь, в России. Моя ситуация совершенно не похожа на тех, кто массово уехал, не нужно путать. Очередные «сенсационные» выдумки. Я человек слова и остаюсь там, где меня ждут мои зрители», – заявил Авраам.

Певец объяснил, почему семья не переехала к нему в Россию.

«То что касается моей семьи, это личное. Моя семья живет в США, я не скрываю этого. Но она изначально там и жила, так сложилась моя жизнь, судьба свела с Морелой (жена Авраама Руссо, – прим. ред.), мы создали прекрасных дочек, которые родились там, выросли в другой культуре. Нельзя же насильно тащить их через океан. Вся моя семья любит Россию, с уважением относится к этой стране, у нас тут друзья, близкие, дочки часто прилетают сюда, и я им с удовольствием показываю эту прекрасную страну, они уже были во многих городах», – рассказал артист.

Исполнитель хита «Просто любить тебя» поделился секретом крепкого брака. Он отметил, что главное для этого – верность.

«Не просто физическая, а верность своим словам и обещаниям. Предательство в любом деле, в любом союзе — это конец. Теряешь уважение, теряешь любовь, теряешь отношения. Поэтому надо всегда помнить: раз уж выбрал человека — будь хозяином своему слову. Брак — это когда двое становятся одним целым. Нельзя жить только для себя — нужно делить жизнь с тем, кого выбрал. И если уж решил создать семью, будь готов идти до конца. Особенно когда появляются дети. Это святое. Я не позволю, чтобы мои дети называли кого-то другого отцом, так же, как и сам не стану чужим детям заменять родного родителя», – объяснил Авраам.

Певец считает, что решение о браке принимается на всю жизнь. По его словам, союз двух людей требует работы, терпения и железной воли.

Полное интервью певца об отношении к уехавшим из РФ артистам, слухах о романе с Кристиной Орбакайте и любви к одежде можно прочитать здесь.