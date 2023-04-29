Любовь без потерь: психолог назвала 5 правил, которые нельзя нарушать в отношениях

Здоровые отношения – это то, к чему мы все стремимся, хотя не вполне понимаем, что это такое. У каждого человека и пары свои представления о взаимном уважении, доверии, честности и поддержке. Существуют ли универсальные правила, которые будут полезны всем? Поговорили с психологом Ольгой Романив о том, какие «НЕ» в отношениях никогда нельзя нарушать.

Не кричать и не оскорблять

Для некоторых пар, в которых обоим партнерам нужны яркие эмоции, скандалы — это норма, но, как правило, такие пары живут недолго. Более осознанные и взрослые люди ищут альтернативные способы подогреть страсть в отношениях, а конфликты стараются решать спокойно, не повышая тон и не переходя на личности, подчеркивает специалист.

Крики и оскорбления не решают конфликты и проблемы, а только усугубляют их, к тому же, они неизбежно приводят к охлаждению чувств между партнерами, а в некоторых случаях – к боли, страху, разочарованию и даже депрессии. «Рано или поздно чувство отвращения и нежелания находиться рядом с этим человеком поставят точку в вашем союзе» .

Не изменять

Сегодня все больше людей практикуют свободные отношения, в которых измены допустимы. Независимо от того, как вы к этому относитесь, об этом нужно договариваться на берегу. Если ваш союз не подразумевает интрижек на стороне, измены недопустимы, поскольку это серьезное нарушение доверия, а также знак неуважения к партнеру.

«Далеко не каждый союз способен пережить измену, поэтому вместо того, чтобы бросаться в омут с головой, обсуждайте с партнером все то, что могло бы подтолкнуть вас к неверности – проблемы в сексуальной жизни, недопонимание, неуверенность в себе и так далее» , - советует психолог.

Не настаивать на интиме, если партнер не в настроении

Сегодня в информационном поле вопрос сексуального согласия обсуждается особенно остро и на то есть объективные причины. Однако многие не подозревают о том, что в отношениях, сколь бы долгими они не были, этот вопрос тоже очень важен.

«Настаивать на сексе, если партнер не в настроении – неприемлемо (впрочем, как и попытки манипулировать партнером, отказывая в сексе). В долгосрочной перспективе это приводит к сексуальному безразличию или отвращению, а иногда и к эмоциональным травмам» .

Не нарушать личные границы друг друга

Тайное чтение переписок, настойчивые вопросы о прошлой жизни, стремление занять все свободное время своей второй половинки и другие виды пренебрежения личными границами партнера есть не что иное, как симптомы неуверенности в себе, которая требует проработки, возможно в кабинете психотерапевта. Соблюдение личных границ является важным аспектом здоровых отношений, а их нарушение неизбежно приводит к нарастанию дистанции. Каждый человек имеет свои собственные представления о личных границах. «Если вы не согласны с границами партнера, то лучше обсудить это с ним и попытаться найти компромиссное решение» , - подчеркивает Романив.

Не замалчивать обиды и недовольство