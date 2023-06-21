Нейропсихолог Кушалиева: три техники, которые помогут преодолеть сомнения и повысить решимость

Формируйте позитивное окружение. Избегайте людей, которые бесконечно во всем сомневаются и заставляют вас сомневаться в своем выборе. Они питают вас негативными мыслями и могут помешать вам достичь своей цели в долгосрочной перспективе, считает Кушалиева. Она рекомендует окружить себя людьми, которые обладают положительной энергетикой, заставляют смеяться, чувствовать себя расслабленным, спокойным и счастливым.

«В идеале люди, с которыми вы постоянно общаетесь, должны обладать авантюрным характером, любить риск и не бояться совершать ошибки», - убеждена нейропсихолог.

Перестаньте сравнивать себя с другими

Не принижайте себя и не говорите о том, чего вы не можете сделать, подчеркивает эксперт. Напоминайте себе каждый день, что вы уникальны и обладаете своими неповторимыми качествами. Чем больше вы прокручивать в голове негативные мысли, тем больше ваше подсознание будет верить вам. Чтобы разорвать негативный цикл, переформулируйте эти слова в позитивные.

Например, вместо «Я точно провалюсь на экзамене», говорите себе: «У меня есть время как следует подготовиться», вместо «Как я устал ждать повышения», говорите себе: «Я с нетерпением жду следующего шага в своей карьер». Это так называемые позитивные аффирмации. Чем чаще вы их произносите, тем больше ваше подсознание будет фокусироваться на позитиве!

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