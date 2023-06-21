Нейропсихолог Кушалиева: три техники, которые помогут преодолеть сомнения и повысить решимость
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Не хватает уверенности в себе? Сомневаетесь в каждом своем решении? Сайт «Страсти» поговорил с нейропсихологом Бибигуль Кушалиевой о том, как стать решительнее.
По словам специалиста, семена неуверенности в себе чаще всего посеяны еще в детстве. Или же они могут появиться из-за того, что друзья или члены семьи перенесли свои проблемы на вас. Есть несколько техник, которые помогут преодолеть сомнения и повысить решимость.
Якорение – это отличный способ связать позитивное воспоминание с физическим действием. Это позволяет перенести энергию воспоминания в настоящий момент, чтобы войти в ресурсное состояние. Вы можете использовать эту технику, чтобы почувствовать, что угодно: от уверенности и решимости до спокойствия и расслабленности.
Вспомните время, когда вы чувствовали себя полными решимости и вас не одолевали никакие сомнения.
Визуализируйте свое окружение и людей, с которыми вы были. Возможно, вы собрали семью или друзей на ужин, смеялись и вспоминали старые времена или отдыхали на пляже.
Сожмите большой и указательный пальцы одной руки.
Почувствуйте эти приятные ощущения. Сделайте их больше, ярче и смелее. Увидьте себя хладнокровно принимающим решение. Представьте, как вы входите в этот момент. Удвойте это чувство, а затем утройте его! Сделайте его еще больше и ярче! Задержитесь в этом счастливом воспоминании на две минуты или больше и повторяйте всякий раз, когда будете сомневаться в своем выборе.
Бибигуль Кушалиева
Нейропсихолог
Формируйте позитивное окружение. Избегайте людей, которые бесконечно во всем сомневаются и заставляют вас сомневаться в своем выборе. Они питают вас негативными мыслями и могут помешать вам достичь своей цели в долгосрочной перспективе, считает Кушалиева. Она рекомендует окружить себя людьми, которые обладают положительной энергетикой, заставляют смеяться, чувствовать себя расслабленным, спокойным и счастливым.
«В идеале люди, с которыми вы постоянно общаетесь, должны обладать авантюрным характером, любить риск и не бояться совершать ошибки», - убеждена нейропсихолог.
Перестаньте сравнивать себя с другими
Не принижайте себя и не говорите о том, чего вы не можете сделать, подчеркивает эксперт. Напоминайте себе каждый день, что вы уникальны и обладаете своими неповторимыми качествами. Чем больше вы прокручивать в голове негативные мысли, тем больше ваше подсознание будет верить вам. Чтобы разорвать негативный цикл, переформулируйте эти слова в позитивные.
Например, вместо «Я точно провалюсь на экзамене», говорите себе: «У меня есть время как следует подготовиться», вместо «Как я устал ждать повышения», говорите себе: «Я с нетерпением жду следующего шага в своей карьер». Это так называемые позитивные аффирмации. Чем чаще вы их произносите, тем больше ваше подсознание будет фокусироваться на позитиве!
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