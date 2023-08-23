Нейропсихолог Кушалиева: 5 ситуаций в отношениях, когда лучше промолчать

Еще с древних времен существовало выражение «молчание – золото». Такая тактика позволяет избежать ненужных конфликтных ситуаций, особенно когда мысли или высказывания могут причинить другим боль или стать причиной еще большего обострения отношений. Узнали у нейпропсихолога Бибигуль Кушалиевой, в каких случаях действительно лучше попридержать свои мысли при себе, чем сказать, не подумав.

По словам специалиста, молчание сохраняет энергию, так как на говорение/общение мы действительно затрачиваем много сил. А иногда уместно сохранить свою энергию и не тратить ее на разговоры, которые могут быть непродуктивными или бесполезными.

«Молчание дает возможность для саморефлексии, внутреннего размышления и обдумывания ситуации. Оно позволяет нам быть рядом с человеком, который нуждается в поддержке без лишних слов. Ситуации, когда слова излишни тоже случаются в жизни», - напоминает Кушалиева.

Молчание в некоторых ситуация – это символ мудрости.

● Например, когда вы сильно раздражены. В эмоционально заряженном состоянии мы можем сказать что-то обидное или резкое, о чем впоследствии пожалеем. Вместо того чтобы высказывать свои эмоции сгоряча, в моменте, порой лучше подождать, успокоиться и затем рассуждать более спокойно и разумно.

● Когда ваши слова могут причинить боль другому человеку. В некоторых случаях наши слова могут быть неправильно поняты или вызвать негативные эмоции. Если вы понимаете, что ваша реплика может быть обидной или причинить кому-то боль, лучше воздержаться от нее, чтобы избежать неприятностей.

● Когда вы не обладаете полной информацией о чем-либо. Иногда мы можем спонтанно высказывать свое мнение или совет, не учитывая все обстоятельства или не имея полной информации о ситуации. В этой ситуации однозначно лучше промолчать.

● Когда другой человек нуждается во внимании. Бывает, что люди просто хотят выговориться или поделиться своими мыслями и чувствами, и в таких моментах им не нужен наш совет или мнение. В этом случае лучше просто выслушать их и поддержать, не прерывая словом.

● И, конечно, лучше промолчать, когда вы осознаете свою неправоту. Если вы понимаете, что были неправы или совершили ошибку, может быть лучше промолчать и признать свою вину. Попытки доказать свою точку зрения или оправдаться только усилят конфликт.