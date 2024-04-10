«Недолюбленные люди вот именно такие»: Маша Малиновская рассказала о буллинге и проблемах в семье

Телеведущая Маша Малиновская призналась, что страдает из-за низкой самооценки. Она рассказала, что стала самокритичной еще в детстве из-за буллинга и недостаточной любви родителей. Личной историей она поделилась в интервью порталу «Страсти».

По словам Маши, она никогда не считала себя секс-символом. Несмотря на эффектную внешность, у нее было и есть немало комплексов, и появились они еще в юном возрасте.

«Это большая проблема. Я человек с довольно низкой самооценкой и слишком часто себя критикую, бываю собой недовольна. Это неправильно. Был и буллинг, и недостаточная, наверное, любовь, поддержка родителей. Просто недолюбленные люди вот именно такие», - поделилась Малиновская.

При этом, когда телеведущую критикуют посторонние люди сейчас, она прислушивается, если замечания чем-то обоснованы. Обижается Маша лишь на те выпады в ее сторону, которые являются откровенной ложью.

«Я расстраиваюсь, наверное, как все люди. Особенно обидно, когда это не критика, а ложь, когда меня обвиняют в том, чего я не делала. А все остальное — я с удовольствием прислушиваюсь к конструктивной критике, работаю над собой. Я сама видела, что в какой-то момент времени вышла из формы и стала такой грузной, какой-то толстой, отекшей. В этом смысле, когда мне что-то такое говорили, я принимала к сведению», - призналась телеведущая.

Как рассказала Маша, ей на сегодняшний день удалось привести себя в форму и похудеть на 6 килограммов. Чтобы этого добиться, она использовала только диету. А вот спорт – не для нее.

«Я не занимаюсь, я ленивая задница. Просто углеводы прибрала», - рассказала Маша.

Интервью с Машей Малиновской о поездке в Донбасс, Алле Пугачевой и личной жизни читайте на сайте «Страсти».