«Обнимая ребят в госпитале, я обнимала Россию»: Маша Малиновская о поездке в ДНР, Пугачевой и возвращении на ТВ
© Komsomolskaya Pravda/East News
Маша Малиновская ворвалась на отечественное телевидение еще в нулевых и быстро стала популярной. За годы в шоу-бизнесе она успела попробовать себя в роли певицы, диджея, актрисы, но все-таки отдала предпочтение тому, с чего начинала, а именно – карьере телеведущей. Сейчас она вернулась к работе на канале РЕН ТВ, и в планах у нее собственное авторское шоу. Кроме того, Малиновская активно высказывает свою гражданскую позицию, отстаивает интересы России и помогает участникам СВО. Порталу «Страсти» удалось связаться с Машей и поговорить с ней о поездке в Донбасс, хейтерах, Алле Пугачевой и слухах о новом романе.
— Маша, первым делом, готовясь к интервью, посмотрела новостные сайты и обнаружила много заголовков: «Куда пропала Маша Малиновская?» Почему в последнее время, как вы думаете, фанаты вас потеряли? Чем занимаетесь?
— Честно говоря, не знаю, с чем это связано. Может быть, имелось в виду, что пропала, например, из Instagram*(владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). А так я совсем не пропала. Наоборот, я сейчас как раз вернулась на телевидение, являюсь ведущей на телеканале РЕН ТВ.
— Помогло ли вам время, проведенное вне соцсетей? Не думали, что вам будет лучше без звездной тусовки?
— Да нет, я же уходила не для детокса, а просто не было времени и желания. А по поводу звездной тусовки — я в ней вообще не присутствую. Я чрезвычайно редко куда-то выхожу. Честно говоря, мне просто лень. И на каких-то звездных тусовках я тоже не часто появляюсь. Мне это не интересно. Мне интересно было поехать в Донбасс, продержать ребят 23 февраля и лично поздравить их с Днем защитника Отечества.
— За свою карьеру вы успели попробовать себя во многом: были телеведущей, актрисой, певицей, диджеем. Кто Маша Малиновская сейчас? Чему отдаете предпочтение и пытаетесь развивать?
— Я все-таки телеведущая. Сейчас я вернулась в профессию и очень этому раду. Также рада тому, что есть большой отклик, моя программа имеет хорошие рейтинги. И в скором времени у меня будет новое шоу имени меня.
— Для многих вы до сих пор ассоциируетесь с секс-символом российского телевидения. А вы сами считаете себя до сих пор им?
— О, нет, я никогда и не считала себя секс-символом, даже в 20 лет.
— Можете ли назвать себя самокритичным человеком? Часто ли можете не нравится себе?
— Слишком часто, да. Это большая проблема. Я человек с довольно низкой самооценкой и слишком часто себя критикую, бываю собой недовольна. Это неправильно.
— А с чем это связано? Был в детстве какой-то буллинг?
— И буллинг, и недостаточная, наверное, любовь, поддержка родителей. Просто недолюбленные люди вот именно такие.
— Как относитесь к хейту? Какие комментарии от недоброжелателей способны вас задеть? Были ли такие случаи, когда критика со стороны действительно сказывалась на вашей самооценке?
— Ну нет, я расстраиваюсь, наверное, как все люди. Особенно обидно, когда это не критика, а ложь, когда меня обвиняют в том, чего я не делала. А все остальное — я с удовольствием прислушиваюсь к конструктивной критике, работаю над собой. Я сама видела, что в какой-то момент времени вышла из формы и стала такой грузной, какой-то толстой, отекшей. В этом смысле, когда мне что-то такое говорили, я принимала к сведению. Вот уже сейчас я похудела на 6 килограммов.
— А как вы похудели? Занимались, диеты были какие-то?
— Я не занимаюсь, я ленивая задница. Просто углеводы прибрала.
— Хотелось бы также затронуть немного повестку. В феврале вы ездили в ДНР. Расскажите, почему решили поехать, а не просто отправить гуманитарную помощь? Как вас встретили?
— Я давно хотела поехать, но это очень сложно, поскольку это такая режимная зона, и не каждый туда может попасть. Когда появилась такая возможность, мне предложил поехать мой товарищ и бывший директор Арам Арчер. Я, конечно, с радостью согласилась. Я погружена в эту тему и, конечно, хотела своими глазами увидеть, как все происходит на самом деле, хотела поблагодарить ребят и просто обнять их. Вот так я, обнимая этих ребят в госпитале и на позициях, обнимала Россию.
— А как относитесь к тому, что Насте Ивлеевой жители ДНР буквально запретили приезжать, сказали, что не ждут ее?
— Правильно сделали. Потому что это лицемерие, и совершенно очевидно, что плевать она хотела на Донбасс, интересы государства, жителей этих регионов. Они понимают, что это лицемерная история. Они в общем-то правильно сказали, что Донбасс — это не стиральная машина. Приезжать нужно было раньше, а не когда прижали хвост.
— Многие критикуют поездки звезд на Донбасс, говоря о том, что это делается для хайпа. Как считаете, нужны ли такие визиты на самом деле?
— Я об этом вообще не думаю. Когда говорят, что звезды делают это ради хайпа, это в общем-то ко мне не относится, потому что имеются в виду люди, которым нужно отмыть как-то свою репутацию, отбелить, выслужиться перед кем-то, замолить грехи и так далее. Мне отстирывать репутацию было не нужно. Я изначально, с первых дней, выступала за Россию и против людей, которые отказывают собственной Родине в отстаивании ее национальных интересов. Это, конечно, вредительство и предательство. В моем случае это совершенно не так. Я поехала по зову сердца.
— Вы также недавно негативно высказались об Алле Пугачевой. Вы всегда так относились к ней или же ее действия изменили ваше мнение?
— Нет, конечно, я никогда к ней плохо не относилась. Но, во-первых, она оскорбила мою страну, она отказала ей в праве защищать свои национальные интересы, а также оскорбила народ России, назвав соотечественников холопами и рабами. Тех людей, которые здесь живут и работают, которые здесь остались. Понимаете, когда Россия начала СВО, они все заламывали руки и собирали чемоданы, уезжали из России, заявляя, что они не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. Переехали в Израиль, который начал войну и геноцид в Газе. А это уже не поспособствовало тому, чтобы они снова собрали чемоданы и уехали, потому что не могут жить в Израиле, который воюет со своими соседями. И тогда мне стало понятно, что они просто лицемеры. России, которая все им дала — славу, деньги, почет и уважение в обществе, они отказали в этом праве защищать себя, свои границы, интересы. А Израиль? Израиль — можно. «Вы не понимаете, это другое!» Уже после этого ее (Аллу Пугачеву – прим. «Страсти») можно было бы назвать животным. Но когда после теракта она ни словом не обмолвилась, не выразила сочувствие, сожаление по поводу этого кошмара, произошедшего в тот вечер. Да, она потом написала: «Вы не понимаете, скорбь — она в сердце, а не в Сети». Чего она врет? Каком еще сердце? Посмотрите ее Instagram*(владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Когда уходили из жизни ее какие-то друзья, она почему-то горевала вместе с ними, с их семьями, родственниками. Просто те люди не заслуживают ее сочувствия, потому что они «рабы», которые остались в России. Когда Манижа высказалась по поводу пыток таджиков, Алла и там пришла, и извинилась. За кого, правда, не понимаю, если она отношения к российскому народу не имеет никакого. Так что это, конечно, вранье и провокация. Она просто лицемерная вообще тварь и предательница.
— Получается, вы за то, чтобы Пугачеву признали иноагентом?
— Разумеется.
— А кого-то еще кроме нее? Например, Веру Брежневу, Светлану Лободу?
— По большому счету, я не видела, чтобы Брежнева как-то высказывалась по этому поводу, но на них вообще плевать. Это граждане другой страны. А Пугачева — это другое. Пугачева — это уже предательство, это обидно. А на этих плевать.
— Маша, вы довольно давно в политике, но при этом не строите на ней свой контент, как, например, Ксения Собчак, которая тоже раньше была светской львицей. Не думали ли составить ей конкуренцию в этом «поле»?
— Я не знаю, по-разному могут сложиться обстоятельства, как-то все у меня происходит само собой в жизни. Я никогда не могла подумать, что стану телеведущей. Вот если бы мне кто-то сказал об этом в свое время, когда я еще училась в школе, жила в Смоленске, я бы просто рассмеялась в лицо. Я бы никогда не поверила, если бы мне сказали, что я когда-то буду депутатом Белгородской областной думы. Так что, кто знает, как сложится моя судьба и в какую сторону она повернет? Может быть, так и случится, что я что-то такое буду делать.
— Сейчас все больше разговоров о том, что современный российский шоу-бизнес нужно «проредить», то есть убрать многих звезд и дать дорогу новым талантам. Вы как к этому относитесь? Считаете ли, что время «голубых огоньков» действительно пора заканчивать и кому-то уходить со сцены?
— Я не знаю, не смотрю «Голубые огоньки». Но почему не могут существовать старые с новыми, почему мы должны выделять только одних? Все люди достойные, занимающиеся творчеством, должны иметь музыкальную трибуну вне зависимости от того, сколько им лет и как долго они этим занимаются.
— Немного хотелось бы затронуть и вашу личную жизнь. Вы рассказывали Алене Жигаловой, что пользовались сайтами знакомств. Есть ли они еще в вашей жизни или вы подобным больше не занимаетесь?
— Нет, потому что мне очень сложно найти партнера в социальных сетях, приложениях для знакомств.
— А с чем это связано?
— Наверное, это связано с высоким уровнем стандартов.
— Для вас важно, чтобы ваш любимый человек был публичным? Какой ваш идеальный мужчина, за которого бы вы сейчас могли выйти замуж?
— Давайте так, я просто поняла, что найти идеального мужчину, за которого я захочу быть замуж, я смогу только в реальной жизни. А, наверное, не рассматривая анкеты в соответствующих приложениях. Там обычно сидят неудачники. А что касается публичности возлюбленного, то я даже напротив не хотела бы, чтобы он был медийный.
— Вот кстати недавно были слухи, что у вас роман с певцом Сергеем Арутюновым. Это соответствует действительности?
— А кто это?
— А вы не знаете? Там были новости, что, когда ему было плохо в Кремле, вы в гримерке ему помогали…
— Я ему помогала в гримерке? Я даже не знаю, кто это такой. Я с ним не знакома.
— Поняла. А почему предпочитаете не освещать личную жизнь? Как относитесь к звездам, которые активно говорят о своих возлюбленных и выходят с ними в свет?
— Ну, я считаю, что это личное дело каждого. Если другим это нравится, то почему нет? Это тоже вариант нормы. А я не афиширую, честно говоря, личную жизнь, потому что ее нет. Я ни с кем не встречаюсь, тут даже говорить не о чем.
— Вы просто не стремитесь к отношениям или не получается что-то построить?
— Не то, что я против… Но в то же время я не стремлюсь. Свадьба не стоит в приоритете.
— Наш сайт называется «Страсти», поэтому последний вопрос такой: что для вас страсть?
— Сейчас страсть для меня – моя профессия, в которую я вернулась. И я получаю страсть от зрителей РЕН ТВ взамен.