«Обнимая ребят в госпитале, я обнимала Россию»: Маша Малиновская о поездке в ДНР, Пугачевой и возвращении на ТВ

Маша Малиновская ворвалась на отечественное телевидение еще в нулевых и быстро стала популярной. За годы в шоу-бизнесе она успела попробовать себя в роли певицы, диджея, актрисы, но все-таки отдала предпочтение тому, с чего начинала, а именно – карьере телеведущей. Сейчас она вернулась к работе на канале РЕН ТВ, и в планах у нее собственное авторское шоу. Кроме того, Малиновская активно высказывает свою гражданскую позицию, отстаивает интересы России и помогает участникам СВО. Порталу «Страсти» удалось связаться с Машей и поговорить с ней о поездке в Донбасс, хейтерах, Алле Пугачевой и слухах о новом романе.

— Маша, первым делом, готовясь к интервью, посмотрела новостные сайты и обнаружила много заголовков: «Куда пропала Маша Малиновская?» Почему в последнее время, как вы думаете, фанаты вас потеряли? Чем занимаетесь?

— Честно говоря, не знаю, с чем это связано. Может быть, имелось в виду, что пропала, например, из Instagram*(владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). А так я совсем не пропала. Наоборот, я сейчас как раз вернулась на телевидение, являюсь ведущей на телеканале РЕН ТВ.

— Помогло ли вам время, проведенное вне соцсетей? Не думали, что вам будет лучше без звездной тусовки?

— Да нет, я же уходила не для детокса, а просто не было времени и желания. А по поводу звездной тусовки — я в ней вообще не присутствую. Я чрезвычайно редко куда-то выхожу. Честно говоря, мне просто лень. И на каких-то звездных тусовках я тоже не часто появляюсь. Мне это не интересно. Мне интересно было поехать в Донбасс, продержать ребят 23 февраля и лично поздравить их с Днем защитника Отечества.

— За свою карьеру вы успели попробовать себя во многом: были телеведущей, актрисой, певицей, диджеем. Кто Маша Малиновская сейчас? Чему отдаете предпочтение и пытаетесь развивать?

— Я все-таки телеведущая. Сейчас я вернулась в профессию и очень этому раду. Также рада тому, что есть большой отклик, моя программа имеет хорошие рейтинги. И в скором времени у меня будет новое шоу имени меня.

— Для многих вы до сих пор ассоциируетесь с секс-символом российского телевидения. А вы сами считаете себя до сих пор им?

— О, нет, я никогда и не считала себя секс-символом, даже в 20 лет.

— Можете ли назвать себя самокритичным человеком? Часто ли можете не нравится себе?

— Слишком часто, да. Это большая проблема. Я человек с довольно низкой самооценкой и слишком часто себя критикую, бываю собой недовольна. Это неправильно.

— А с чем это связано? Был в детстве какой-то буллинг?

— И буллинг, и недостаточная, наверное, любовь, поддержка родителей. Просто недолюбленные люди вот именно такие.

— Как относитесь к хейту? Какие комментарии от недоброжелателей способны вас задеть? Были ли такие случаи, когда критика со стороны действительно сказывалась на вашей самооценке?

— Ну нет, я расстраиваюсь, наверное, как все люди. Особенно обидно, когда это не критика, а ложь, когда меня обвиняют в том, чего я не делала. А все остальное — я с удовольствием прислушиваюсь к конструктивной критике, работаю над собой. Я сама видела, что в какой-то момент времени вышла из формы и стала такой грузной, какой-то толстой, отекшей. В этом смысле, когда мне что-то такое говорили, я принимала к сведению. Вот уже сейчас я похудела на 6 килограммов.

— А как вы похудели? Занимались, диеты были какие-то?

— Я не занимаюсь, я ленивая задница. Просто углеводы прибрала.