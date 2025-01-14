«Не выходите на мороз»: какие процедуры нельзя делать в зимнее время года

Принято считать, что с наступлением зимы на любые косметологические процедуры нужно ставить табу, однако распространенное мнение является ошибочным. На самом деле холодный сезон года является как раз-таки периодом, когда разрешаются практически любые бьюти-услуги в отличие от лета, с приходом которого от срединных пилингов, лазерной шлифовки, дермабразии и других мероприятий красоты лучше отказаться. Тем не менее существуют определенные косметологические процедуры, требующие внимания и осторожности именно зимой. Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о процедурах, которые нельзя делать в зимнее время года.

Увлажнение без защиты питательным кремом

С наступлением зимнего сезона необходимо пересмотреть свою привычную схему использования увлажняющего средства. С одной стороны, насыщение кожи влагой в данное время года является первостепенным моментом, но с другой, подходить к нему нужно с умом и осторожностью.