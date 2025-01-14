«Не выходите на мороз»: какие процедуры нельзя делать в зимнее время года
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Принято считать, что с наступлением зимы на любые косметологические процедуры нужно ставить табу, однако распространенное мнение является ошибочным. На самом деле холодный сезон года является как раз-таки периодом, когда разрешаются практически любые бьюти-услуги в отличие от лета, с приходом которого от срединных пилингов, лазерной шлифовки, дермабразии и других мероприятий красоты лучше отказаться. Тем не менее существуют определенные косметологические процедуры, требующие внимания и осторожности именно зимой. Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала в беседе с сайтом «Страсти» о процедурах, которые нельзя делать в зимнее время года.
Увлажнение без защиты питательным кремом
С наступлением зимнего сезона необходимо пересмотреть свою привычную схему использования увлажняющего средства. С одной стороны, насыщение кожи влагой в данное время года является первостепенным моментом, но с другой, подходить к нему нужно с умом и осторожностью.
«Никогда не выходите на мороз сразу после нанесения на кожу лица увлажняющего геля или сыворотки, потому что это прямой путь к появлению капилляров на поверхности. Во-первых, необходимо выждать хотя бы тридцать минут после применения указанного средства. Во-вторых, сверху обязательно нужно нанести питательный крем, который выступит в роли главной защиты. Кстати, тогда на улицу можно спокойно выйти и пораньше, не дожидаясь определенного времени»,
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики
Использование агрессивных скрабов с абразивными частицами
Здесь стоит отдельно выделить момент, что использование скрабов и пилингов зимой не только не воспрещено, но и даже очень полезно, поскольку в холодное время года кожа тоже нуждается в очищении. Оно улучшает состояние и структуру эпидермиса, повышает свойства регенерации и восстановления. В приведенном случае не рекомендуется использование самых агрессивных скрабов с крупными частицами. От такого выбора все-таки стоит воздержаться на время зимы. Однако это не значит, что нужно отказываться от более деликатного очищения при помощи средств с небольшими размерами гранул, которые обеспечат нужный уровень ухода. Особенное внимание обращайте на состав косметики, используемой зимой. Хорошо, если в нее будут входить масла ши, авокадо, кокоса и экстракты алоэ, винограда.
Химический пилинг без восстановительного периода
В последнем пункте необходимо отметить, что химический пилинг можно делать зимой, но только с соблюдением определенных правил безопасности. Поскольку эта процедура оказывает заметное воздействие на кожу, сразу после ее выполнения крайне не рекомендуется длительное пребывание на морозной или ветреной погоде. Начинать подобные прогулки лучше спустя три-пять дней. Аналогичного подхода нужно придерживаться и в случае с лазерными процедурами. В остальном никаких противопоказаний к химическому пилингу нет, поэтому если соблюдать простейшие правила, процедура абсолютно безопасна.
«Зима – это идеальное время для любых процедур, потому что в такую пору опасное солнечное излучение сводится к минимуму. Это значит, что в холодный сезон можно смело решаться на различные бьюти-услуги, соблюдая минимальные правила по уходу за кожей и придерживаясь советов экспертов»,
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики