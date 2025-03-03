«Не все закончено, он двигается дальше»: Алла Довлатова восхитилась Дмитрием Нагиевым

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова назвала своих любимых телеведущих и актеров. Звезда призналась в интервью сайту «Страсти», что для нее профессионалам являются – Андрей Малахов и Дмитрий Нагиев.

«Конечно же, непревзойденный Андрей Малахов. Для меня это телеведущий номер один, равных ему нет», – заявила она.

В свой список Алла включила Дмитрия Нагиева, которого назвала примером для всей молодежи. По ее словам, он сделал себя сам и обладает целеустремленным характером.

«Выдающийся телеведущий и актер Дмитрий Нагиев. Говорю так, потому что он сделал себя сам. Мы были знакомы, когда он делал первые шаги. И как он себя взращивал, воспитывал, какая там дисциплина. У меня такой дисциплины, такого характера целеустремленного не было. Я ему не завидую, я за него радуюсь», – заявила Довлатова.

Знаменитость уверена, что Нагиев будет успешен и в дальнейшем. Напомним, что сейчас его почти не видно на телевидении.

«Я думаю, что еще не все закончено, он двигается дальше и будет двигаться. Там честолюбие, помноженное на миллиарды. У него этого очень много. И это восхищает. Человек сам себя делает и с каждым разом все лучше, острее, интереснее. Он доказывает, как можно самому себя сделать. Из очень скромной семьи, без каких-либо связей и блата. Все благодаря колоссальному трудолюбию. Восхищаюсь им», – добавила артистка.

Полное интервью Аллы Довлатовой о знакомстве с мужем, критике и пластических операциях модно прочитать здесь.