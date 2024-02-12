«Не все наряды могу надеть»: Анна Калашникова рассказала о самочувствии после пластической операции

Модель Анна Калашникова рассказала о самочувствии после новостей о пластической операции. С ней общалась корреспондент сайта «Страсти».

Калашникова посетила мероприятие в Москве, приуроченное к празднованию Китайского Нового года. Модель была в ярко-красном костюме и в буквальном смысле сияла.

На вопрос о самочувствии Калашникова ответила: «Спасибо огромное за заботу, за переживания. Чувствую себя уже получше. Приходится скрадывать все. Ношу компрессионное белье. Не все наряды могу надеть».

Комментируя свой дизайнерский костюм, она сказала, что «не могла не прийти в нем».

«Этот костюм прилетел из Читы», - призналась модель.