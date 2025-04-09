«Не верю в волшебную таблетку»: доктор Мясников высказался о популярном среди звезд «Оземпике»

Доктор Александр Мясников высказал свое мнение по поводу популярного среди звезд препарата «Оземпик». Он отметил, что не видит в нем ничего плохого, и он сам колол его своим пациентам еще 12 лет назад. Об этом врач рассказал в интервью порталу «Страсти».

Последние пару лет знаменитости не скрывают, что худеют на «Оземпике», из-за чего вокруг этого препарата появляется немало слухов. Многие в Сети утверждают, что лекарство даже портит здоровье и его опасно использовать. Однако доктор Мясников считает, что ничего страшного в этих уколах нет. Они действительно помогают. Однако следует помнить, что это не волшебная пилюля.

«Это действительно пептиды, которые обладают многофакторным действием. Они снижают аппетит, тягу к алкоголю, к сигаретам, улучшают сердечную функцию, почечную функцию. Но проблема в другом. Во-первых, они действуют только тогда, когда вы их принимаете. Как только вы их бросаете, все возвращается обратно. А там либо опять садиться на «Оземпик», либо все-таки соблюдать диету и заниматься спортом. Во-вторых, лично я не верю в волшебную таблетку. Дело в том, что это все равно бизнес. Сейчас вал статей: сердце — «Оземпик», почки — «Оземпик», бросаешь курить — «Оземпик». Но если звезды зажигают, значит это кому-то нужно», - поделился Александр Леонидович.

По словам врача, «Оземпик» - это не новинка. Его использует уже очень давно. Даже сам Мясников колол его своим пациентам. Однако все заговорили о препарате только сейчас, когда его попробовали звезды.

«Я сам 12 лет назад колол людям «Оземпик». Но тогда все было тихо. А сейчас берут лекарство бог знает какой давности и поднимают вокруг него такой шум. Понятно, что это грамотно рассчитанная компания. Конечно, проще уколоть «Оземпик», чем стараться. Но без стараний ничего не бывает. Это моя позиция», - отметил Александр Мясников.

Интервью с доктором Мясниковым о спорте в 71 год и вредных привычках читайте на сайте «Страсти».