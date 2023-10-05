«Не терпите, стиснув зубы»: психолог Иванова о конфликтах в паре из-за денег

Одной из наиболее распространенных причин, вызывающих ссоры в паре, является денежный вопрос. Различное финансовое мышление нередко становится главным камнем преткновения в отношениях. Для того, чтобы счастливая семейная лодка не разбилась о суровый материальный быт, необходимо запомнить пять главных правил, отмечает психолог Наталья Иванова. О них специалист и рассказала порталу «Страсти».

1. Примите ценности своего партнера

Примите как данность тот факт, что все люди разные, поэтому расхождения в финансовых вопросах – абсолютно нормальная вещь, поясняет психолог. Партнер не обязан полностью разделять вашу точку зрения, и это правило работает для двоих. Каждый человек приходит в отношения со своим «чемоданчиком», в котором находится определенный багаж: воспитание, влияние окружающего социума, прошлый опыт. Поймите, что партнер имеет право на определенные убеждения, и попытайтесь принять его точку зрения, а потом найти решение, которое устроит обе стороны.

2. Посвятите партнера в свои финансовые планы

Настройтесь на максимальную честность и открытость при общении с партнером. Обязательно поставьте любимого человека в известность о своих ближайших планах на жизнь, включая предстоящие финансовые цели. Расскажите о привычках, которые вам присущи, а также вещах, которые откровенно раздражают. Попросите его поступить аналогичным образом и сообщить о моментах, являющихся для него ключевыми.

«Благодаря такому простому шагу вы поймете, каким образом следует выстраивать общий бюджет в паре, и какие проблемы необходимо проработать, чтобы избежать конфликтов», - подчеркивает Иванова.

3. Откажитесь от излишних ожиданий

Чтобы не ссориться из-за денег, очень важно не формировать завышенных ожиданий по отношению к партнеру. Не идеализируйте ситуацию, наивно полагая, что любимый человек обязан решить имеющиеся проблемы и закрыть все вопросы. Также не стоит впадать в крайности, замечая в партнере недостатки и заостряя на них внимание. Ориентируйтесь на моменты, оговоренные ранее, и стройте цели вместе, а не поодиночке.

4. Помните, что вы не обязаны терпеть

Если вы ощущаете внутреннее недовольство имеющейся ситуацией, никогда не терпите, стиснув зубы. Рано или поздно накопившееся раздражение выльется в большой конфликт, который может заметно испортить отношения. Не стесняйтесь сообщить партнеру о своем недовольстве, соблюдая спокойный и уважительный тон. Проговаривайте то, что вас не устраивает, и ищите компромиссы.