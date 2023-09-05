«Не ступала нога человека» – какие уголки в квартире обходит стороной уборка
Эксперт Гершензон назвала места в квартире, про уборку которых часто забывают.
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Директор компании SSClean и основатель франшизы премиального клининга Елена Гершензон выделила девять коварных уголков в квартире, про уборку которых чаще всего забывают.
Бактерии и пыль могут поджидать нас в довольно неожиданных местах квартиры. И даже самая чистоплотная и добросовестная домохозяйка может упустить их из виду. Такие локации коварны тем, что, находясь в поле зрения, являются неочевидными. Я называю эти места «слепыми» зонами уборки.
Елена Гершензон
Директор компании SSClean, основатель франшизы премиального клининга
№1 – балконы и лоджии
Этот тот самый уголок, который обычно оставляют «на потом». Нередко уборка балкона ограничивается лишь ежегодной помывкой окон, если он застеклен.
Освободите пространство от мусора и давно забытых вещей, затем помойте полы и протрите везде пыль. Если на балконе есть мягкая мебель, можно использовать пылесос или пароочиститель.
Поддерживающую уборку внутри балкона рекомендуется проводить хотя бы раз в 3 месяца. Если балкон застеклен, то протирать окна и оконные рамы стоит не реже 2-х раз в год.
№2 – верхняя часть шкафов и комодов
Вас может сильно удивить то количество пыли, грязи и насекомых, которое скапливается на поверхности комодов и шкафов, в том числе кухонных.
Эти места часто избегают во время уборки из-за их труднодоступности, но вести борьбу с грязью нужно именно сверху вниз. Домашняя пыль может быть источником канцерогенов и токсинов, а также пылевых клещей и продуктов их жизнедеятельности. Такой «коктейль», попадая в дыхательную систему, способен вызвать аллергию и приступы астмы.
Елена Гершензон
Директор компании SSClean, основатель франшизы премиального клининга
Для поддержания чистоты поверхностей шкафов и комодов, их следует еженедельно протирать влажной тряпкой. Можно при этом использовать моющее средство.
№3 – батареи и полотенцесушитель
Загрязнения коммуникаций могут приводить к снижению теплоотдачи и механическому износу. Лучше протирать батареи влажной тряпкой еженедельно, минимум – раз в месяц.
Полотенцесушитель часто используют как сушилку для белья, в том числе детского. Поэтому особенно важно ухаживать за его поверхностью и проводить регулярную дезинфекцию, чтобы там не появлялись налет и ржавчина, а также не скапливались патогенные микроорганизмы, пыль и грязь.
Стоит учитывать, что уборка полотенцесушителя должна быть максимально щадящей. Ни в коем случае нельзя чистить поверхность жесткими абразивными средствами: они могут оставлять царапины и повреждать покрытие.
№4 – светильники
Еще одно «тайное» место, которое вы наверняка забываете убирать дома – светильники, торшеры и настольные лампы. А ведь это самый настоящий магнит для пыли и насекомых! Для уборки светильников вовсе не обязательно каждый раз снимать всю конструкцию и флаконы, особенно если на них большое количество хрупких деталей. Можно провести чистку с минимальными усилиями прямо на месте – с помощью кисточки и тряпки.
Елена Гершензон
Директор компании SSClean, основатель франшизы премиального клининга
Помните, что протирать люстру и любые другие светильники влажной тряпкой можно, только отключив электричество.
№5 – решетки для вентиляций и вытяжки
Согласно постановлению Госстроя РФ, пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов должна производиться не реже одного раза в три года.
Однако, по словам эксперта, протирать решетку для вентиляции можно и нужно значительно чаще. Рекомендуется проводить такую процедуру примерно раз в месяц, а чистку поверхности металлических фильтров с моющим средством – каждые две недели.
№6 – комнатные растения
Растения являются естественными увлажнителями и фильтрами воздуха. Но за ними требуется постоянный уход, и речь идет не только про полив и удобрения. Важно очищать листья от скопившейся пыли и грязи.
Сделать это можно с помощью душа или влажной тряпки. Протирать пыль с поверхности листьев рекомендуется не реже раза в неделю, а мыть растения под душем – хотя бы дважды в год, либо во время генеральной уборки.
№7 – плинтусы
Чистить плинтусы нужно раз в три месяца, а лучше раз в месяц. Для этого можно использовать кисточку или щеточку для смахивания пыли, а также тряпку из микрофибры и чистящие средства для обработки всей поверхности.
№8 – пространство под ковром
Ковры – это настоящие пылесборники. Про уход за «пушистым» декором многие помнят, а вот пространство под ковром, где тоже собирается много грязи и пыли, нередко остается незамеченным. В процессе еженедельной уборки следует помнить, что надо чистить не только ковер, но и все, что находится под ним.
№9 – под кроватью и диваном
Эту область часто игнорируют в процессе уборки, и за несколько месяцев она превращается в настоящую кладовую для хранения пыли, комков волос, мусора и грязи, а если в доме есть животные, то еще и клубков шерсти.
Елена Гершензон
Директор компании SSClean, основатель франшизы премиального клининга
Для эффективной борьбы с грязью под кроватью и диваном можно использовать мощный пылесос. Если высота ножек у мебели позволяет, то рекомендуется не только пылесосить, но и хотя бы раз в неделю мыть пол.
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