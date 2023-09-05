«Не ступала нога человека» – какие уголки в квартире обходит стороной уборка

№1 – балконы и лоджии

Этот тот самый уголок, который обычно оставляют «на потом». Нередко уборка балкона ограничивается лишь ежегодной помывкой окон, если он застеклен.

Освободите пространство от мусора и давно забытых вещей, затем помойте полы и протрите везде пыль. Если на балконе есть мягкая мебель, можно использовать пылесос или пароочиститель.

Поддерживающую уборку внутри балкона рекомендуется проводить хотя бы раз в 3 месяца. Если балкон застеклен, то протирать окна и оконные рамы стоит не реже 2-х раз в год.

№2 – верхняя часть шкафов и комодов

Вас может сильно удивить то количество пыли, грязи и насекомых, которое скапливается на поверхности комодов и шкафов, в том числе кухонных.