«Не собирается идти по моим стопам»: Тутта Ларсен рассказала об отношениях с дочерью и ее планах на будущее

Журналистка Тутта Ларсен рассказала о жизни своей дочери Марфы. Девочка сейчас учится в девятом классе и уже думает о будущем. По словам ее матери, она проявляет себя в писательском мастерстве, но не хочет идти по ее стопам.

В интервью порталу «Страсти» Тутта призналась — она была бы не против, если бы кто-то из ее детей захотел поступить на журфак. Но пока никого не влечет к этой профессии.

«Марфа не собирается идти по моим стопам, она не хочет быть ни телеведущей, ни журналистом. Пока ее интересы лежат в области писательского мастерства, возможно, сценарного. Посмотрим. Еще немножечко времени у нас есть, чтобы определиться. Она сейчас в девятом классе, и ее, действительно, больше всего привлекает идея работы со словом, но не в качестве журналиста, а вот в каком-то творческом писательском процессе», - рассказала журналистка.

Также Ларсен поделилась, как справляется с переходным возрастом дочери. По ее словам, Марфа — идеальный ребенок, который даже не бунтует, поэтому с ней ей довольно легко. Она отметила, что старший сын доставлял ей намного больше проблем.

«У нас совсем нет никаких сложностей с Марфой, несмотря на пубертатный возраст. Возможно, она иногда бывает чрезмерно эмоциональна, но это как-то происходит очень экологично в ее случае. <…> У нее есть свои вкусы, свои какие-то внутренние вопросы, но у нее нет комплексов, нет страхов, у нее есть доверие к нам — взрослым, а у нас к ней. Мы очень близки и дорожим нашими хорошими, добрыми отношениями. И даже если у нас есть какие-то разногласия, мы стараемся их решать в формате диалога, без давления, без скандалов, без взаимных оскорблений, с уважением и любовью», - поделилась Тутта.

Полное интервью с Туттой Ларсен о материнстве, проектах и отношениях с мужем читайте на сайте «Страсти».