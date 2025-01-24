«Не считаю себя идеальной»: Полина Диброва рассказала, готова ли она к новой пластике

Модель и многодетная мать Полина Диброва рассказала о том, почему решилась на пластическую операцию. Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва дала интервью сайту «Страсти».

Избранница знаменитости не скрывает, что обращалась к специалисту по поводу коррекции груди.

«Я решилась на операцию, которой очень довольна, и это моя новая жизнь. Меня поймут женщины с большой грудью, которую нужно беречь, за ней нужно ухаживать, чтобы она была красивой. После трех родов и похудения она стала выглядеть немного иначе. Но так как у меня прежде всего была своя большая грудь, и я к ней привыкла, у меня было просто восстановление того, что было ранее. То есть я на себя ничего нового не навешивала, я просто хотела вернуться к тому облику, виду, который был прежде. И я очень довольна всем. Если бы меня сейчас спросили, сделала ли бы я операцию после того, как я ее сделала, я бы ответила «да», – поделилась Полина.

Диброва отметила, что больше не планирует ничего в себе менять.

«Я больше ничего не хочу исправлять в своем теле, да и тогда ничего исправлять не хотела – просто вернула, как было. Для меня все так красиво и замечательно, я себя принимаю такой, какая я есть. Не считаю себя идеальной, но при этом я себе очень нравлюсь», – рассказала жена телеведущего.

Полное интервью с Полиной Дибровой о воспитании сыновей, отношениях с мужем и создании Женского клуба можно прочитать здесь.