«Не считаю, что слушать «Вороваек» – показатель дурновкусия»: экс-солистка группы ответила на критику

Бывшая участница блат-поп группы «Воровайки» Светлана Ларионова рассказала, как относится к критике творчества коллектива. Звезда шоу «Царица» на телеканале «Пятница!» дала интервью сайту «Страсти» перед финалом проекта.

Девушки из «Вороваек» стали известны благодаря хитам «Хоп, мусорок», «Рожа протокольная», «Наколочки» и т.д. Некоторые критикуют жанр, в котором выступает коллектив и обвиняют слушателей в дурновкусии. Экс-солистка призналась, что не поддерживает это мнение.

«Я пришла в группу, которая уже существовала на тот момент более 15 лет – и популярность ее была очевидным фактом. Я не считаю, что слушать «Вороваек» – показатель дурновкусия. Мы всегда были про веселье и хорошее настроение. Да и знаю многих, кто с удовольствием слушает и Бетховена, и шансон», – поделилась Светлана.

Она рассказала о своем отношении к жанру шансон.

«Мне больше близки другие направления, но шансон однозначно занял значимое место в моей жизни. И не нужно путать шансон и блатной жаргон: «блатняк» – это не обязательный компонент шансона. Да, в песнях группы много блатных слов – мне приходилось спрашивать их значение у знакомых или гуглить. Все участницы группы относились к этому с юмором и пониманием», – рассказала она.

Несмотря на множество концертов и корпоративов, выступления группы проходили без инцидентов. Певица призналась, что заказчики были очень приятными людьми и всегда душевно к нам относились. Как и фанаты.

«Их было, да и остается много – до сих пишут! Звали замуж, но только в соцсетях. Однако большую часть своей работы в группе я состояла в зарегистрированных отношениях, поэтому проверить серьезность намерений не удалось (смеется). Преследований не было. Из необычного: меня находили люди из других городов – узнавали, где я праздную день рождения, например – и присылали подарки с цветами. И это я не говорю о тех вещах, которые дарили после концертов. Я все храню – это очень для меня ценно», – отметила Ларионова.

Полное интервью с бывшей солисткой группы о том, почему ее уволили из «Вороваек», как она занялась сольным творчеством и спела с Давидом Манукяном, можно прочитать здесь.