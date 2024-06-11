«Не рискует»: почему актер Павел Прилучный стал заложником одной роли

В Сети появился трейлер нового проекта актера Павла Прилучного «Мужское слово», в котором он сыграл резкого и решительного главного героя, борющегося за жизнь своего ребенка. Несмотря на то, что сюжет драмы уникален, таких персонажей в фильмографии звезды довольно много. Еще в сериале «Закрытая школа» у него была задача раскрыть на экране похожий образ. Портал «Страсти» решил вместе с кинокритиком Романом Григорьевым разобраться, почему Павлу предлагают играть однотипных людей и связано ли это с его актерскими способностями.

Киножурналист считает, что Прилучный действительно является заложником одной роли. За последние годы он играл слишком много героев с похожими характерами. Однако причина этого кроется не в мастерстве, а в отсутствии предложений от режиссеров.

«Про Прилучного можно сказать, что он заложник одного образа. Я думаю, он способен что-то сыграть другое, просто никто ничего не предлагает. Или он не рискует что-то пробовать, его все устраивает. Так часто бывает, если вы видите, что актер в одном амплуа - это не означает, что он больше не способен воплотить на экране другой образ. Просто не предлагают», - заявил Григорьев.

К слову, режиссером нового проекта «Мужское слово» выступил Сарик Андреасян, с которым Прилучный сотрудничает уже несколько лет. Премьера состоится в сентябре 2024 года.

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