«Не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны»: Асмус рассказала, как снималась с Наталией Орейро

Актриса Кристина Асмус посетила пресс-конференцию, посвященную выходу фильма «Письмо Деду Морозу». Она ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент сайта «Страсти», и рассказала о съемках с Наталией Орейро в России.

По словам Кристины, изначально ей и другим участникам проекта запрещалось разговаривать со звездой, доставать телефон при ней и как-то сближаться. Однако когда Наталия приехала, то она сама начала со всеми активно и дружелюбно контактировать.

«Не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны… Едет несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся. Вдруг останавливается одна из машин и из нее выбегает Наталия — позитивная, светлая. К каждому из съемочной группы подлетела, каждого обняла. Максимально комфортный и дружелюбный человек», — рассказала Асмус.