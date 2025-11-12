«Не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны»: Асмус рассказала, как снималась с Наталией Орейро
© Starface.ru
Актриса Кристина Асмус посетила пресс-конференцию, посвященную выходу фильма «Письмо Деду Морозу». Она ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент сайта «Страсти», и рассказала о съемках с Наталией Орейро в России.
По словам Кристины, изначально ей и другим участникам проекта запрещалось разговаривать со звездой, доставать телефон при ней и как-то сближаться. Однако когда Наталия приехала, то она сама начала со всеми активно и дружелюбно контактировать.
«Не разговаривать, дистанцироваться, убрать телефоны… Едет несколько внедорожников. Мы понимаем — она едет. Мы уже все трясемся. Вдруг останавливается одна из машин и из нее выбегает Наталия — позитивная, светлая. К каждому из съемочной группы подлетела, каждого обняла. Максимально комфортный и дружелюбный человек», — рассказала Асмус.
Также Кристина поделилась историей, как иностранная актриса предпочла мерзнуть со всей съемочной группой вместо того, чтобы пойти в отапливаемый вагончик.
«Мы снимали на улице в минусовую температуру. Наталия сказала: "Я не могу оставить партнеров и буду подыгрывать им за кадром". Она не ушла в машину греться, пить чай. Она все время оставалась за кадром. Наталия настоящий суперпрофессионал и крутая девчонка», — заключила Асмус.
Ранее Олег Меньшиков заявил, что причастен к популярности Саши Петрова и Кристины Асмус. По словам художественного руководителя Театра Ермоловой, он работал с этими актерами еще до их звездности.