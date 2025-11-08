«Извините, это и моя заслуга»: Олег Меньшиков о популярности Саши Петрова, Кристины Асмус и других артистов

Художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков дал интервью Hellomagrussia.ru. В беседе с журналистами народный артист рассказал о звездах, которые пришли к нему задолго до своей популярности.

Меньшиков заявил, что предложил Саше Петрову играть еще до того, как он обрел широкую популярность. Похожая ситуация была и с Кристиной Асмус. Она также начала выступать на сцене Театра Ермоловой еще до своей звездности. В связи с этим худрук заявил, что публика узнала новые имена, в том числе, благодаря ему.

«Дашу Мельникову никто не знал как театральную артистку. Стасю Милославскую никто не знал. Илью Маланина никто не знал. Да, я считаю, извините, что это и моя заслуга», — рассказал Меньшиков.

Ранее Саша Петров признался, что рождение ребенка изменило его взгляды на жизнь. Теперь на первом месте для актера семья, а не карьера.