Не предъявил оригинал: Джигурде необходимо рассчитывать на чудо, чтобы получить наследство Людмилы Браташ
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Шоумен Никита Джигурда продолжает бороться за квартиры своей покойной подруги Людмилы Браташ. Он подал жалобу в Конституционный суд. Актер планирует оспорить норму Гражданского кодекса об основаниях наследования. Завещание, которое женщина якобы составила во Франции, считается в России нелегитимным, потому что не было удостоверено здесь. Об этом сайту «Страсти» заявил адвокат Тимур Харди.
Джигурда утверждает, что Браташ оставила все имущество ему. Однако у шоумена нет оригинального документа, подтверждающего сказанное. Это первая трудность, по словам Тимура Харди. Вторая трудность заключается в том, что последняя воля Людмилы задокументирована на территории Франции. А суды в России лишены возможности проверить подлинность завещания из-за разрыва отношений с зарубежными инстанциями.
Считаю решение признать право на вступление в наследство сестры Людмилы, Светланы Браташ, обоснованным и закономерным. И если Никита Джигурда при получении наследства действительно хочет потратить деньги на нужды СВО, то он приложит все силы, чтобы доказать, что завещание подлинное и, может быть, каким-то чудесным образом найдется оригинал. В данный момент его шансы на вступление в наследство довольно низкие.
Тимур Харди
адвокат
Ранее продюсер Сергей Дворцов высказался о карьере Никиты Джигурды. Он заявил, что шоумен ушел в «последний закат».