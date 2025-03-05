Не предъявил оригинал: Джигурде необходимо рассчитывать на чудо, чтобы получить наследство Людмилы Браташ

Шоумен Никита Джигурда продолжает бороться за квартиры своей покойной подруги Людмилы Браташ. Он подал жалобу в Конституционный суд. Актер планирует оспорить норму Гражданского кодекса об основаниях наследования. Завещание, которое женщина якобы составила во Франции, считается в России нелегитимным, потому что не было удостоверено здесь. Об этом сайту «Страсти» заявил адвокат Тимур Харди.

Джигурда утверждает, что Браташ оставила все имущество ему. Однако у шоумена нет оригинального документа, подтверждающего сказанное. Это первая трудность, по словам Тимура Харди. Вторая трудность заключается в том, что последняя воля Людмилы задокументирована на территории Франции. А суды в России лишены возможности проверить подлинность завещания из-за разрыва отношений с зарубежными инстанциями.