«Не предполагала, что пойду к врачу»: Оксана Сташенко раскрыла секрет молодости

Актриса Оксана Сташенко рассказала, что перенесла пластическую операцию на шее. Звезда «Возвращения Мухтара» поделилась секретом молодости с изданием «Страсти».

В новом интервью Оксана призналась, что прошла процедуру лифтинга кожи, чтобы «убрать наследственную историю». Актриса доверилась опытному врачу и осталась довольна результатом операции.

«У меня есть на подбородочке отметочка, но ее никто не видит. Мой врач — настоящий профессионал. Евгений Макаров — светило! Я никогда ничего не делала с губами, глазами, лбом. У меня только с шеей был момент, потому что надо было убрать наследственную историю. Раньше я не предполагала, что пойду к врачу», — высказалась Оксана.

Сташенко отметила, что поддерживает молодость кожи при помощи крема. Также раз в полгода она делает мезотерапию и витаминные уколы.

«Раз в полгода прихожу к Евгению Владимировичу на мезотерапию, иногда он ставит гиалуронку, витаминные уколы. У него есть книга, где записано, что мы с ним делали в прошлые разы», — резюмировала актриса.

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