«Не понимаю, почему дело прекратили»: криминалист о смерти ребенка в роддоме в Татарстане

Криминалист Михаил Игнатов прокомментировал смерть ребенка в роддоме в Набережных Челнах. В разговоре с сайтом «Страсти» он заговорил о круговой поруке – взаимном укрывательстве нарушений и преступлений.

«Статей УК, по которым можно привлечь к ответственности нерадивых врачей, немного. Произошла трагедия, погиб ребенок, и какие страдания понесла мама, мало того она потеряла ребенка, она перенесла физические страдания, наживую проводили чистку. Могла произойти смерть от болевого шока. К сожалению, складывается то, что связано с врачами, их недоработками, нерадивостью, некомпетентностью и непрофессионализмом, встает круговая порука. Судмедэксперты – те же самые врачи, медработники, которые вовлечены в круговую поруку и стараются максимально обелить врачей. Это корпоративная этика. Следственные органы без заключения судмедэксперта сделать ничего не могут, потому что тут нужны специальные знания. Но заключения в данном случае неоднозначные и противоречивые. Кому из них верить, следователь стоит на распутье: здесь написано одно, а в другом документе все с точностью наоборот. Это большая проблема. Врачебные ошибки стараются умолчать, во всем обвинить самого пациента саму роженицу. Пока не сломают эту порочную практику, мы так и будем возмущаться, будоражить общество», - сказал Игнатов.

Он считает, что девушке, чья дочь умерла, надо обратиться с жалобой в центральный аппарат СК. Он посоветовал приложить к заявлению ответы регионального СК – есть вероятность, что обращение рассмотрят и примут беспристрастное решение.

«В данной ситуации я не понимаю, почему дело прекратили по срокам давности. Девушке необходимо обращаться и писать жалобы в центральный аппарат СК в Москву. Как правило, по существующей практике жалобы возвращаются обратно. Если она будет прикладывать к жалобам ответы от СК своего района, если их будет много, возможно, СК рассмотрит ее своими силами или поручит разобраться областному или республиканскому СК. Если требовать исполнения закона, то справедливость восторжествует. Сложилась практика, что местный СК тесно связан с местным Минздравом, конечно, они всегда друг другу оказывают помощь и поддержку. Косвенно они друг в друге заинтересованы. Эту порочную практику надо ломать, поэтому люди стараются обращаться в независимый орган – СК России, чтобы там найти справедливости и беспристрастность. Бастрыкин один, а Россия большая, он не может все дела держать на контроле. Все зависит от порядочности и профессионализма его подчиненных на местах, они должны решать в соответствии с законом, а не кулуарными интересами», - сказал Игнатов.

Историю россиянки, чья дочь умерла в роддоме, читайте в нашем материале.