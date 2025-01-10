Финансовые привычки, которые стоит развивать в Новом году

Экономическая ситуация в последние годы остается нестабильной: колебания валют, рост цен и неопределенность на рынке заставляют многих пересматривать свое отношение к деньгам. Финансовая грамотность из полезного навыка превратилась в необходимый инструмент для выживания и стабильности. Пришло время отказаться от импульсивных покупок, жизни от зарплаты до зарплаты и других привычек, которые опустошают кошелек и сосредоточиться на стратегическом подходе к своим финансам. О том, какие финансовые привычки помогут укрепить бюджет и обрести уверенность в завтрашнем дне, рассказала сайту «Страсти» финансовый консультант Светлана Петрова.

Никаких кредитов, ипотек и займов

Как бы ни складывались обстоятельства, старайтесь избегать новых кредитных обязательств. Процентные ставки сегодня достигли уровней, которые сложно назвать адекватными для заемщика. Высокие проценты превращают даже небольшой займ в неподъемное финансовое бремя, а ипотека может обернуться многолетней кабалой. Важно понимать, что такая политика процентных ставок - не случайность. Государство использует этот инструмент для замедления кредитной активности и стабилизации экономики. Воздерживаясь от новых долгов, вы не только защищаете собственный бюджет от дополнительных рисков, но и вносите вклад в общее экономическое равновесие. Лучше сосредоточиться на накоплении и разумном управлении уже имеющимися средствами, чем втягиваться в долговую воронку, выход из которой с каждым годом становится все сложнее.

Храним деньги на вкладах

В периоды экономической нестабильности у многих возникает соблазн изъять деньги из банков и спрятать их «под подушку». Однако такой подход лишает ваши сбережения возможности работать на вас. Банковские вклады - это один из самых надежных инструментов сохранения и приумножения средств, особенно если подходить к этому вопросу стратегически. Не стоит ограничиваться одним вкладом. Разделите свои средства между несколькими банками и тарифами, чтобы минимизировать риски и повысить доходность. Некоторые вклады предлагают возможность частичного снятия или пополнения, другие - более высокие проценты при долгосрочном размещении.