Финансовые привычки, которые стоит развивать в Новом году
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Экономическая ситуация в последние годы остается нестабильной: колебания валют, рост цен и неопределенность на рынке заставляют многих пересматривать свое отношение к деньгам. Финансовая грамотность из полезного навыка превратилась в необходимый инструмент для выживания и стабильности. Пришло время отказаться от импульсивных покупок, жизни от зарплаты до зарплаты и других привычек, которые опустошают кошелек и сосредоточиться на стратегическом подходе к своим финансам. О том, какие финансовые привычки помогут укрепить бюджет и обрести уверенность в завтрашнем дне, рассказала сайту «Страсти» финансовый консультант Светлана Петрова.
Никаких кредитов, ипотек и займов
Как бы ни складывались обстоятельства, старайтесь избегать новых кредитных обязательств. Процентные ставки сегодня достигли уровней, которые сложно назвать адекватными для заемщика. Высокие проценты превращают даже небольшой займ в неподъемное финансовое бремя, а ипотека может обернуться многолетней кабалой. Важно понимать, что такая политика процентных ставок - не случайность. Государство использует этот инструмент для замедления кредитной активности и стабилизации экономики. Воздерживаясь от новых долгов, вы не только защищаете собственный бюджет от дополнительных рисков, но и вносите вклад в общее экономическое равновесие. Лучше сосредоточиться на накоплении и разумном управлении уже имеющимися средствами, чем втягиваться в долговую воронку, выход из которой с каждым годом становится все сложнее.
Храним деньги на вкладах
В периоды экономической нестабильности у многих возникает соблазн изъять деньги из банков и спрятать их «под подушку». Однако такой подход лишает ваши сбережения возможности работать на вас. Банковские вклады - это один из самых надежных инструментов сохранения и приумножения средств, особенно если подходить к этому вопросу стратегически. Не стоит ограничиваться одним вкладом. Разделите свои средства между несколькими банками и тарифами, чтобы минимизировать риски и повысить доходность. Некоторые вклады предлагают возможность частичного снятия или пополнения, другие - более высокие проценты при долгосрочном размещении.
«Внимательно изучите предложения на рынке, рассчитайте потенциальную прибыль и выберите стратегию, которая будет соответствовать вашим целям и финансовым возможностям. Не поддавайтесь панике - деньги должны не просто лежать, а работать на вас, даже в самые непростые времена»,
Светлана Петрова
Финансовый консультант
Создайте финансовую подушку безопасности
Финансовая подушка безопасности - это ваш личный щит от непредвиденных обстоятельств. Потеря работы, внезапные медицинские расходы или срочный ремонт - все это может серьезно ударить по вашему бюджету. Эксперты советуют накапливать сумму, равную как минимум трем-шести месячным расходам, чтобы в случае кризиса вы могли спокойно пережить трудности, не прибегая к займам или кредитам. Для создания такой подушки начните с небольших, но регулярных отчислений от дохода. Например, откладывайте 10-15% от каждой зарплаты на отдельный счет, к которому у вас не будет легкого доступа. Важно, чтобы эти деньги были ликвидными - то есть доступными в любой момент, но при этом не теряли свою стоимость из-за инфляции. Такой подход обеспечит вам финансовую уверенность и позволит принимать решения без паники.
Избегайте спонтанных покупок
Импульсивные покупки - один из самых коварных врагов вашего бюджета. Часто они кажутся мелкими и незначительными, но в итоге накапливаются в серьезные суммы, которые могли бы быть направлены на более важные цели. Перед покупкой задавайте себе вопрос: «Действительно ли мне это нужно?» или «Могу ли я обойтись без этого прямо сейчас?». Хороший способ избежать спонтанных трат - дать себе 24 часа на раздумья перед любой несрочной покупкой.
«Также поможет создание четкого списка покупок перед походом в магазин и строгое следование ему. Контролируйте эмоции, ведь маркетологи отлично знают, как спровоцировать нас на ненужные траты. В результате дисциплинированный подход к покупкам позволит вам сохранить деньги и инвестировать их во что-то действительно значимое»,
Светлана Петрова
Финансовый консультант
Развивайте дополнительные источники дохода
Опора только на один источник дохода в наши дни - довольно рискованная стратегия. Мир меняется слишком быстро, и даже самая стабильная работа может перестать быть таковой. Развитие дополнительных источников дохода поможет вам чувствовать себя увереннее и обеспечит финансовую подстраховку. Подумайте, какие навыки или увлечения можно монетизировать. Может быть, вы хорошо владеете иностранным языком и можете давать уроки, умеете писать тексты, рисовать или фотографировать. Еще один способ - инвестиции в активы, которые приносят пассивный доход. Сдача недвижимости в аренду, доходные депозиты или дивидендные акции могут стать надежной поддержкой. Важно помнить, что даже небольшие дополнительные суммы, поступающие регулярно, значительно укрепляют ваше финансовое положение и открывают новые возможности для роста.
Изучите налоговые льготы и вычеты
Знание налоговых льгот и вычетов - это возможность законно вернуть часть уплаченных денег в свой бюджет. Многие граждане упускают эту возможность просто потому, что не знают о своих правах. В России, например, можно получить налоговый вычет за обучение, медицинские услуги, покупку недвижимости и даже за взносы в негосударственный пенсионный фонд. Процедура оформления вычета требует некоторого времени и внимания к деталям, но экономия того стоит. Регулярно проверяйте обновления в налоговом законодательстве и консультируйтесь с экспертами, если что-то непонятно.
«Не пренебрегайте этим инструментом - налоговые вычеты могут стать отличным способом оптимизировать ваши финансы и освободить средства для более продуктивных целей»,
Светлана Петрова
Финансовый консультант