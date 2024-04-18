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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 18 апреля 2024, 12:30
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«Не переусердствуйте»: как правильно носить моду из 90-х

Эксперт в области моды Елена Шерипова дала совет, как носить элементы стиля 90-х.
«Не переусердствуйте»: как правильно носить моду из 90-х

© Freepik

Эксперт в области моды Елена Шерипова рассказала сайту «Страсти», как правильно носить элементы стиля 90-х. Она дала пять советов.

«Не переусердствуйте. Смешивайте элементы стиля 90-х с современной одеждой, чтобы образ не выглядел костюмированным», - поделилась специалист.

Шерипова посоветовала фокусироваться на чем-то одном.

«Если вы выбрали яркий элемент, пусть он будет единственным акцентом в вашем наряде», - рассказала эксперт.

Третье правило – удобство превыше всего.

«Многие тренды 90-х основаны на комфорте, так что выбирайте то, в чём вам удобно», - сообщила Шерипова.

Также эксперт посоветовала смешивать текстуры и «играть с разными материалами», что добавит к образу интерес.

Пятое правило – делать акцент на аксессуарах.

«Небольшие детали могут дать понять, что ваш образ вдохновлён 90-ми, без необходимости полностью копировать стиль той эпохи», - поделилась она.

Шерипова считает, что возвращение моды 90-х связано с несколькими причинами.

Во-первых, это ностальгия за эпохой, которая теперь кажется более беззаботной и весёлой. Во-вторых, многие тренды 90-х удобны и практичны, что делает их привлекательными для современного потребителя. В-третьих, модные дома и дизайнеры часто черпают вдохновение в прошлом, представляя обновлённые интерпретации старых трендов.

Елена Шерипова

Эксперт в области моды

Подробнее о том, что было популярно в 90-е, читайте в нашем материале.

Источник фото:Freepik
Автор:Лилия Караева
Теги:
мода
стиль
модные советы