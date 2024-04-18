«Не переусердствуйте»: как правильно носить моду из 90-х

Эксперт в области моды Елена Шерипова рассказала сайту «Страсти», как правильно носить элементы стиля 90-х. Она дала пять советов.

«Не переусердствуйте. Смешивайте элементы стиля 90-х с современной одеждой, чтобы образ не выглядел костюмированным», - поделилась специалист.

Шерипова посоветовала фокусироваться на чем-то одном.

«Если вы выбрали яркий элемент, пусть он будет единственным акцентом в вашем наряде», - рассказала эксперт.

Третье правило – удобство превыше всего.

«Многие тренды 90-х основаны на комфорте, так что выбирайте то, в чём вам удобно», - сообщила Шерипова.

Также эксперт посоветовала смешивать текстуры и «играть с разными материалами», что добавит к образу интерес.

Пятое правило – делать акцент на аксессуарах.

«Небольшие детали могут дать понять, что ваш образ вдохновлён 90-ми, без необходимости полностью копировать стиль той эпохи», - поделилась она.

Шерипова считает, что возвращение моды 90-х связано с несколькими причинами.