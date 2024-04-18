Мода 90-х – это обязательно лосины. Штаны обтягивающего фасона надевали и в пир, и в мир. Они были разных цветов – золотого, ярко-розового, темно-фиолетового, кислотного. Стильным считалось сочетание лосин и футболки с джинсовой курткой.

Джинсы Mawin и большие плечи

Если вспомнить гардероб наших мам, то там, наверняка, лежала хотя бы одна вещь с большими плечами. Эта «изюминка» встречалась у верхней одежды, пиджаков, плащей, пальто, джинсовых курток и косух. Тренд в одежде на «плечи регбистов» был актуален как в России, так и на Западе. Но стоит отметить, что широкие плечи в основном выбирали люди постарше, не молодежь.

Модные свитера в 90-е тоже делались с большими плечами. Они смотрелись как мешки, такие носили как девушки, так и парни. Узнаваемой и самой модной вещью той эпохи были свитера BOYS, аналоги которого до сих пор встречается, но в современном дизайне.

Культовый предмет одежды в 90-е - джинсы Mawin. В народе их называли «Мальвины». Логотип марки вышивался на заднем кармане красными и зелеными нитками. Джинсы Mawin стоили дешевле Levi's и Montana. Их носили и мужчины, и женщины. Потом бренд исчез и не напоминал о себе. Однако джинсы Mawin все еще можно найти на сайтах объявлений.

Стоит отметить, что самый женственный предмет гардероба – платье – были не популярны в 90-е. Вместо них носили длинные футболки, нередко с рисунком Микки Маус.

При этом вне конкуренции в те годы были джинсовые юбки: носили прямые, расклешенные, длинные и короткие, с металлическими пуговицами.

Из курток преобладали джинсовки и косухи, причем первые чем бесформеннее, тем круче. На косухах, как правило, было много заклепок. В тренде были широкие плащи, а зимой – болоньевые куртки.

Спортивные костюмы и малиновые пиджаки

Спортивный костюм – писк моды 90-х. Распространенный наряд мужчины из 90-х – это красно-синяя олимпийка и штаны с двумя лампасами. Сначала в них ходили не только в спортзал, но и на прогулки. Со временем такие костюмы вытеснили однотонные или с полосками фирменные или реплики. Ценились костюмы марок Adidas и Reebok. Однако названия могли искажаться как угодно, так как костюмы под известными брендами нередко шили в подпольных цехах. Со временем носить спортивный костюм повсеместно стало дурным тоном.

Другим запоминающимся предметом мужского гардероба 90-х стал малиновый пиджак. Позже с этим связывали много шуток, такие пиджаки считали частью стиля «новых русских» - предпринимателей, разбогатевших в 90-е. Такие люди выбирали малиновый пиджак, черные джинсы и туфли с заостренным носом. Из аксессуаров они носили массивные часы, крупную золотую цепь и перстни. Некоторые уже имели сотовые телефоны, хотя в конце 1990-х они считались роскошью.

Какую обувь носили в 90-е

В 90-е самым популярным среди народа брендом был ЛеМонти. Американская компания поставляла в Москву обувь в больших масштабах, хотя по факту она была стоковой – прошлого или позапрошлого сезона.

Если говорить о моделях, то в начале 90-х появились так называемые «мыльницы» - узкие туфли из пластмассы с ажурным плетением. Ходить в таких было нелегко: они натирали, а в пластмассе ноги не дышали и сильно потели. Однако модницы терпели все неудобства – плюсом обуви было то, что их можно мыть хоть каждый день.

С появлением группы Spice Girls в моду вошла платформа. В России обувь с такой подошвой носили участницы «Блестящих». Модные девчонки старались копировать стиль артисток. Огромная платформа была как у босоножек, так и у кроссовок.