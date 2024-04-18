Стиль 90-х годов в России - самая популярная одежда той эпохи
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Малиновые пиджаки, рваные джинсы, мешковатые свитера, бомберы, яркие рубашки – броская одежда пришла к нам из 90-х. Это не про сдержанность, строгость и элегантность. Наоборот, мода как выражение бунтарского духа, свободы и поисков себя.
Иногда стиль 90-х шокировал странными сочетаниями, верхом безвкусицы. Девяностые оказались слишком яркими в плане моды: неповторимыми, смелыми и даже чудаковатыми. Что же это – бессменная база или переоцененный стиль?
Сайт «Страсти» вспомнил знаковые вещи из 90-х, узнал у эксперта в области моды и дизайнера, как повторить культовый стиль сегодня и выглядеть современно, а не глупо.
Одежда из девяностых
Топы и футболки с «Титаником», цветные лосины
После выхода в 90-е фильма «Титаник» главные герои картины - актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет - стали появляться на коротких топах и футболках у многих российских девчонок. Поколение школьниц массово скупало одежду с любимыми персонажами. Иметь вещи с принтом «Титаник» было стильно – к лету 1998 года они были почти у каждой девочки. Принт стал поистине легендарным, как и сам фильм. Так что на «Титанике» зарабатывали не только создатели картины, но и магазины одежды.
Мода 90-х – это обязательно лосины. Штаны обтягивающего фасона надевали и в пир, и в мир. Они были разных цветов – золотого, ярко-розового, темно-фиолетового, кислотного. Стильным считалось сочетание лосин и футболки с джинсовой курткой.
Джинсы Mawin и большие плечи
Если вспомнить гардероб наших мам, то там, наверняка, лежала хотя бы одна вещь с большими плечами. Эта «изюминка» встречалась у верхней одежды, пиджаков, плащей, пальто, джинсовых курток и косух. Тренд в одежде на «плечи регбистов» был актуален как в России, так и на Западе. Но стоит отметить, что широкие плечи в основном выбирали люди постарше, не молодежь.
Модные свитера в 90-е тоже делались с большими плечами. Они смотрелись как мешки, такие носили как девушки, так и парни. Узнаваемой и самой модной вещью той эпохи были свитера BOYS, аналоги которого до сих пор встречается, но в современном дизайне.
Культовый предмет одежды в 90-е - джинсы Mawin. В народе их называли «Мальвины». Логотип марки вышивался на заднем кармане красными и зелеными нитками. Джинсы Mawin стоили дешевле Levi's и Montana. Их носили и мужчины, и женщины. Потом бренд исчез и не напоминал о себе. Однако джинсы Mawin все еще можно найти на сайтах объявлений.
Стоит отметить, что самый женственный предмет гардероба – платье – были не популярны в 90-е. Вместо них носили длинные футболки, нередко с рисунком Микки Маус.
При этом вне конкуренции в те годы были джинсовые юбки: носили прямые, расклешенные, длинные и короткие, с металлическими пуговицами.
Из курток преобладали джинсовки и косухи, причем первые чем бесформеннее, тем круче. На косухах, как правило, было много заклепок. В тренде были широкие плащи, а зимой – болоньевые куртки.
Спортивные костюмы и малиновые пиджаки
Спортивный костюм – писк моды 90-х. Распространенный наряд мужчины из 90-х – это красно-синяя олимпийка и штаны с двумя лампасами. Сначала в них ходили не только в спортзал, но и на прогулки. Со временем такие костюмы вытеснили однотонные или с полосками фирменные или реплики. Ценились костюмы марок Adidas и Reebok. Однако названия могли искажаться как угодно, так как костюмы под известными брендами нередко шили в подпольных цехах. Со временем носить спортивный костюм повсеместно стало дурным тоном.
Другим запоминающимся предметом мужского гардероба 90-х стал малиновый пиджак. Позже с этим связывали много шуток, такие пиджаки считали частью стиля «новых русских» - предпринимателей, разбогатевших в 90-е. Такие люди выбирали малиновый пиджак, черные джинсы и туфли с заостренным носом. Из аксессуаров они носили массивные часы, крупную золотую цепь и перстни. Некоторые уже имели сотовые телефоны, хотя в конце 1990-х они считались роскошью.
Какую обувь носили в 90-е
В 90-е самым популярным среди народа брендом был ЛеМонти. Американская компания поставляла в Москву обувь в больших масштабах, хотя по факту она была стоковой – прошлого или позапрошлого сезона.
Если говорить о моделях, то в начале 90-х появились так называемые «мыльницы» - узкие туфли из пластмассы с ажурным плетением. Ходить в таких было нелегко: они натирали, а в пластмассе ноги не дышали и сильно потели. Однако модницы терпели все неудобства – плюсом обуви было то, что их можно мыть хоть каждый день.
С появлением группы Spice Girls в моду вошла платформа. В России обувь с такой подошвой носили участницы «Блестящих». Модные девчонки старались копировать стиль артисток. Огромная платформа была как у босоножек, так и у кроссовок.
Некоторые, наверняка, помнят обувь с пробковой танкеткой – она проще и дешевле, пришла к нам из Грузии. Верх босоножек делали из ткани-сеточки, а низ – из пробки. Правда, такая обувь была недолговечной и быстро начинала крошиться.
Самыми удобными для лета считались сланцы. Их носили с любой одеждой, кроме вечерней и парадной. Женские шлепанцы украшали цветами и стразами. Однако мягкая подошва этой обуви быстро протиралась почти до дыр. Шлепки на цветной подошве считались самым модным вариантом.
Кто не помнит в 90-е светящиеся кроссовки, яркие светодиоды которых загорались при каждом шаге. Среди обычных кроссовок были модными белые: настоящие фирменные стоили дорого, а подделки определяли по ошибкам в надписях.
Если говорить про сапоги, то предпочитали казаки или ботфорты выше колена. Обеспеченная молодежь покупала себе Гриндерсы, эта обувь полюбилась представителям различных субкультур. Неформалы выбирали Мартинсы – ботинки с каучуковой подошвой и разнообразными оттенками кожи и шнурков.
Аксессуары
Чуть ли не на каждой моднице того времени можно увидеть подвеску или серьги инь-ян. Это стало знаковой вещью той поры.
Кто-то наверняка помнит значки с прикольными надписями вроде «Самый умный». Ими обвешивали рюкзаки, сумки, куртки.
Были популярны очки без оправы со стразами. Моду на них ввела певица Бритни Спирс. Особым шиком считались цветные стекла.
Другая певица – Гвен Стефани – сделала хитом яркие наклейки-бинди. Исполнительница клеила их на лицо на манер индианок.
Хитом среди девочек оказалось кольцо, менявшее цвет. Были распространены пластиковые кольца в форме сердец. Среди странных трендов – кольцо для пальцев ног.
Кто не помнит фенечки из бисера – девочки обменивались схемами их плетения и пакетиками с бусинками. Для них это было настоящим таинством.
Некоторые носили пластиковые часы. Оригинальные Baby-G могли себе позволить не все, поэтому в основном выбирали похожую и бюджетную марку no name.
Показателем «крутизины» в 90-е были норковые шапки. В них и статусно и тепло. Этот головной убор не снимали даже на дискотеке. Чтобы шапка сохраняла форму, ее иногда надевали на трехлитровые банки.
Деловые люди той поры носили аксессуар, указывающий на принадлежность «элите». Речь идет о борсетках. Их выбирали деловые люди из числа бизнесменов. Образ дополняли спортивным костюмом.
Почему мода из 90-х снова на пике
Мода 90-х годов вновь завоевывает популярность, и этому есть объяснение. Своим мнением с сайтом «Страсти» поделилась эксперт в области моды Елена Шерипова. Она выделила несколько причин, почему мода 30-летней давности возвращается.
Во-первых, это ностальгия за эпохой, которая теперь кажется более беззаботной и весёлой. Во-вторых, многие тренды 90-х удобны и практичны, что делает их привлекательными для современного потребителя. В-третьих, модные дома и дизайнеры часто черпают вдохновение в прошлом, представляя обновлённые интерпретации старых трендов.
Среди популярных элементов моды 90-х на пике популярности сейчас находятся:
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Объёмные джинсы и «мамины» джинсы. Эти модели удобны и универсальны, их можно комбинировать с различными верхами.
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Кроп-топы и бандо. Короткие топы часто носят с высокими джинсами или юбками, что создаёт сбалансированный образ.
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Обувь на массивной подошве. Кеды и ботинки на толстой подошве добавляют образу характера и удобны в носке.
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Спортивные костюмы. Спортивные бренды 90-х возвращаются, предлагая как яркие, так и пастельные цвета.
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Аксессуары, в частности, очки в стиле «кошачий глаз», чокеры и массивные серьги – всё это добавляет образу «духа» 90-х.
Продолжительность тренда сложно предсказать, поскольку мода циклична и постоянно меняется. Однако, учитывая текущий интерес к устойчивому потреблению и винтажной одежде, можно предположить, что элементы стиля 90-х будут актуальны ещё какое-то время.
Чтобы правильно носить моду 90-х, стоит придерживаться нескольких простых правил:
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Не переусердствуйте: Смешивайте элементы стиля 90-х с современной одеждой, чтобы образ не выглядел костюмированным.
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Фокус на одном: Если вы выбрали яркий элемент, пусть он будет единственным акцентом в вашем наряде.
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Удобство превыше всего: Многие тренды 90-х основаны на комфорте, так что выбирайте то, в чём вам удобно.
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Смешивайте текстуры: Игра с разными материалами может добавить интерес к образу.
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Акцент на аксессуарах: Небольшие детали могут дать понять, что ваш образ вдохновлён 90-ми, без необходимости полностью копировать стиль той эпохи.
В конечном итоге мода 90-х – это возможность выразить свою индивидуальность и экспериментировать со стилем, не забывая о личном комфорте и собственных предпочтениях.
Мода 90-х, пожалуй, одна из самых эклектичных и разнообразных, отражающая дух свободы и экспериментов того времени. Помимо уже упомянутых трендов, также наблюдается возрождение следующих элементов:
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Платья и юбки с цветочным принтом: Они часто сочетаются с грубой обувью на толстой подошве или кардиганами оверсайз.
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Оверсайз куртки: Будь то джинсовые куртки или куртки-бомберы, они идеально сочетаются с более облегающими низами для создания сбалансированного силуэта.
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Легинсы и колготки в яркую полоску или с принтами: Эти элементы одежды добавляют образу игривости и могут стать ярким акцентом.
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Широкие ремни: Их носят поверх платьев или с джинсами высокой посадки для акцентуации талии.
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Логомания: На пике популярности находятся футболки, свитшоты и аксессуары с логотипами известных брендов тех лет.
При включении элементов моды 90-х в свой гардероб важно помнить о балансе и гармонии. Старайтесь не сочетать слишком много ярких и выразительных деталей в одном образе. Например, если вы выбрали яркие легинсы, подумайте о более нейтральной и спокойной верхней части наряда.
Также важно учитывать собственные пропорции тела и выбирать одежду, которая подчеркивает ваши сильные стороны. Например, если у вас тонкая талия, широкий ремень поможет подчеркнуть её. Если же вы хотите скрыть какие-то зоны, оверсайз куртки и свитера могут быть отличным выбором.
Не бойтесь сочетать в одежде различные фактуры и материалы. Вельвет, деним, кожа, шелк — смешение разнообразных тканей добавит образу глубины и интереса. Но главное — это следовать своему личному стилю и комфорту, не боясь иногда отступать от общепринятых норм.
Судя по текущим тенденциям, мода 90-х будет оставаться актуальной ещё некоторое время, поскольку она отлично сочетается с современными тенденциями устойчивости и индивидуализма. Носить её следует с удовольствием и творческим подходом, не забывая о том, что ваши уникальные сочетания могут стать новым трендом.
Какие элементы моды 90-х используют современные дизайнеры
Дизайнер одежды Ольга Денисова рассказала «Страстям», какие элементы используют модельеры в современных коллекциях. По ее словам, наблюдается смешение стилей: 90-х и классики или бохо.
«Российские дизайнеры, как и все в мире моды, не отстают в трендах 2024-2025. Элементы и фасоны 90-х годов присутствуют в их коллекциях, модельеры создают брюки-бананы, короткие юбки, кожаные косухи и т.д. Новаторство в данном случае - это использование современных тканей и, самое главное, смешение стилей 90-х и классики, бохо и 90-х. На пике популярности в сезоне осень/зима 2024-2025 будут косухи с широкими плечами из кожи и экокожи, короткие юбки, брюки-бананы. Все это сочетается с сапогами-казаками, ковбойскими шляпами, классическими пиджаками и цветочными вышивками.
В новом сезоне будет модной джинса в разных вариациях, включая куртки из 90-х с аппликацией и вышивкой. Дизайнеры отдают предпочтение пиджакам в стиле Шанель, сапогам-казакам и цветочному принту. Цвета будущего сезона: бордо, красный, беж и черный.
В моделях одежды присутствуют мягкие силуэты: уютные пальто и классические полуоблегающие костюмы с юбками длинной миди. Из принтов стоит еще отметить змеиный. Вязанные платья никто не отменял – на них обязательны элементы декора типа макраме».