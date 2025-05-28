«Не очень красивое зрелище»: почему Денис Клявер не готов сбрить бороду

Участник дуэта «Чай вдвоем», певец Денис Клявер рассказал о своем отношении к пластике и смене имиджа. Он много лет носит бороду и не планирует ее сбривать. Но в его жизни был опыт, когда он ходил без растительности на лице. Воспоминаниями артист поделился в интервью сайту «Страсти».

«Да, был такой момент. Мы с супругой поехали в Таиланд лет двенадцать назад и оказались в отеле, где по словам персонала, не должно быть наших сограждан. Я хотел уединения и сбрил бороду, чтобы меня вообще никто не узнавал. Но там оказались все наши. Я помню, лежу на пляже, ко мне подходит мужчина и говорит: «Здорово, Дэн!» Я был в шоке — меня невозможно узнать без бороды! Оказалось, это был человек из моего прошлого, с которым мы знакомы 30 лет, с того времени, когда я еще был без бороды», – поделился Денис.

Певец подчеркнул, что привык к бороде и не хочет от нее избавляться.

«Лично для меня отсутствие на моем лице бороды - это не очень красивое зрелище. Без нее я выгляжу совершенно иначе, это какой-то другой Денис Клявер. Это как мой папа, который в свое время сбрил усы и стал выглядеть как другой человек. Мне с бородой очень комфортно», – признался звезда.

Клявер также поделился мнением о пластических операциях. Он положительно к ним относится, но есть нюансы.

«Я считаю, что и мужчина, и женщина могут делать пластические операции — почему бы и нет? Другое дело, насколько это первостепенно важно. Если для мужчины это необходимо по профессии, например, выходить на сцену, то да, это его выбор. Я никогда никого не осуждаю. Но все нужно делать с умом и вовремя, а не раньше. Например, ужасно, когда девочки начинают колоть филлеры и ботокс в 20 лет. Это жуть», – объяснил свою точку зрения артист.

Полное интервью с Денисом Клявером о работе со Стасом Костюшкиным, дружбе с Сашей Савельевой и успехах сына можно прочитать здесь.