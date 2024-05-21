«Не очень хорошая история»: продюсер оценил трек Пугачевой на стихи Гуцериева, написавшего песню о СВО

Музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал выход нового трека певицы Аллы Пугачевой на стихи поэта Михаила Гуцериева. Он отметил, что не понял, с какой целью песенник решил сотрудничать с Примадонной после того, как выпустил совместную композицию с Максимом Фадеевым в поддержку СВО.

В беседе с порталом «Страсти» Рудченко подчеркнул, что у песни «Ложный стыд» есть задатки хита. Однако она уже устарела на несколько лет.

«Есть определенная хитовость у песни, но по аранжировке я бы ее отнес 4-5 годами ранее, то есть к тому периоду времени», - поделился продюсер.

Больше всего вопросов у эксперта возникло не к самой песне, а к ее автору. Павел Рудченко подчеркнул, что от этого сотрудничества Пугачевой и Гуцериева у него осталось двоякое ощущение.

«Почему в этом во всем захотел поучаствовать Михаил Сафарбекович Гуцериев после того, как у него с Максимом Фадеевым была совместная песня в поддержку спецоперации? Здесь такой поворотный момент в сторону Аллы Борисовны, изгнанной артистки, которая наплевательски отнеслась к своим зрителям, слушателям и отказалась от российской эстрады. Все-таки Гуцериев активно работает в российском инфополе и премия «Виктория» его продюсерским центром устраивается, и пишет он топовым артистам нашим. А здесь так «зашквариться» с Аллой Пугачевой… Не знаю, у меня какое-то двоякое ощущение», - признался Рудченко.

Впрочем, как считает продюсер, на работе поэта в России сотрудничество с Аллой Борисовной никак не скажется.

«Я не думаю, что это скажется на бизнесе Гуцериева, но само это сотрудничество с таким артистом, который наплевательски относится к нашим гражданам, — какая-то не очень хорошая история, запашком оттуда тянет», - заключил эксперт.

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