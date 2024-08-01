«Не общались более полугода»: певец Владимир Солдатов получил неожиданный подарок на день рождения

Сам артист говорит о своем празднике с неподдельным восторгом.

«Изначально мы планировали праздновать только с моим лучшим другом и его супругой. Однако моя жена организовала втайне весь праздник, и, когда я пришел в ресторан, для меня стало настоящим, но приятным шоком, что, помимо друга, меня приехали поздравить почти все ребята из моего бэнда, с которыми мы делали лайв-версии треков и не общались более полугода. Я ничего не знал – это был сюрприз! Они подарили мне профессиональный массажер для расслабления мышц после спорта, ведь сейчас я запустил А-челлендж, в рамках которого много тренируюсь. Мы прекрасно провели время на открытой веранде прямо на берегу залива. Душевно обо всем поговорили, обсудили последние новости. В конце вечера вынесли праздничный торт, выполненный специально по заказу без глютена, муки и сахара, с поздравлением сверху. А самым трогательным моментом стало то, что мы отправились его есть на пляж и вместо задувания свечей все вместе отпустили шарики в небо, загадывая желания. Шарики полетели бодро и красиво – так что я уверен, что все исполнится», - поделился Солдатов.

Ранее певец рассказывал, что похудел на 20 кг ради съемок клипа с певицей Валей Карнавал. Сбросить лишние килограммы удалось за 2,5 месяца.