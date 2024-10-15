«Не называем себя друзьями»: Татьяна Плаксина высказалась об отношениях с оскорбившей ее Волочковой

Певица Татьяна Плаксина рассказала, в каких отношениях находится с балериной Анастасией Волочковой, которая публично ее оскорбила. По словам дочери Любови Успенской, никакой обиды у нее нет на артистку. Об этом она сообщила в интервью порталу «Страсти».

О Плаксиной экс-солистка Большого театра нелестно высказалась осенью этого года. Волочкова опубликовала снимок певицы, сделанный, когда она лишилась нескольких зубов после падения с велосипеда, и написала: «Жуть. Несчастная ведьма». После Анастасия оправдалась, что это фото Татьяны она разместила на странице случайно и не хотела ее обидеть.

Сама дочь Успенской никак скандал не комментировала. Но спустя месяц рассказала о том, задели ли ее слова Анастасии или нет. Оказалось, что она даже не знала, что конкретно о ней сказала балерина.

«Я даже не знаю, что она конкретно сказала. Мне кто-то передал, что она что-то обо мне сказала, и я даже не поинтересовалась, что именно. Не называем себя друзьями. Это в принципе просто было недоразумение со стороны Анастасии. Я никаких обид не затаила и прекрасно понимаю, что может случиться с каждым. Я прекрасно отношусь к Анастасии, она великолепный человек, поэтому у нас все отлично», - объяснила Татьяна.

По словам певицы, она в принципе научилась справляться с хейтом. Сейчас она не обращает на критику никакого внимания.

«Раньше [критика] задевала, но сейчас у меня, видимо, выработался какой-то иммунитет. Что касается критики — просто ничего не чувствую. Ну, невозможно же всем нравиться», - поделилась Плаксина.

Полное интервью с Татьяной Плаксиной читайте на сайте «Страсти».