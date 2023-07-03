«Не навреди»: психолог Романив назвала продукты, от которых стоит отказаться в период стресса
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Не секрет, что питание напрямую влияет на самочувствие – как физическое, так и ментальное. Однако далеко не всем известно, какие продукты в период стресса могут ухудшить положение, а какие – облегчить. Разобрались в вопросе вместе с психологом Ольгой Романив.
Продукты, усиливающие стресс
По словам специалиста, есть люди, которые в момент отчаяния полностью перестают следить за своим питанием, что только усугубляет проблему. Некоторые продукты, особенно в большом количестве, приводят к нарушению работы всего организма.
• Кофеин. В разумных пределах он помогает поддерживать бодрость и дает дополнительную энергию. Но лучше от него отказаться, если сейчас вы в стрессе. Излишек кофеина может вызвать учащенную работу сердца, что повлечет за собой усиление тревожности вплоть до панических атак. Также крепкий кофе или чай нарушают качество сна.
• Фастфуд, жирные перекусы. В пик эмоционального напряжения хочется съесть чего-то запрещенного, соленого, жирного. Но организм от этих калорий не получит ничего питательного. К стрессу добавится еще тяжесть в желудке, нарушение пищеварения и задержка жидкости.
• Алкоголь. Спиртные напитки не помогают «забыть» о проблеме. Незаметное пристрастие к такому виду успокоительных может привести к алкоголизму и массе нарушений в работе организма.
• Сахар. Излишек приводит к проблемам ЖКТ, сбоям в эндокринной системе. Сахар дает слишком резкий скачок глюкозы – ваша поджелудочная железа будет совсем не рада такому раскладу.
Продукты, помогающие уменьшить стресс
Ключом к крепкой психике и стойкому реагированию на сложные ситуации, является сбалансированное питание. Некоторые продукты нужно включать в рацион ежедневно, чтобы у организма были силы преодолеть все непростые моменты.
Ольга Романив
Психолог
• Вода. Достаточное количество жидкости в организме благоприятно влияет на каждую клетку. Особенно вода нужна для мозга и сердца. Благодаря ей все активные процессы проходят без задержек и сбоев. Если чувствуете, что накопился стресс, в первую очередь выпейте стакан чистой воды.
• Овощи и листовая зелень. Клетчатка полезна для пищеварения, чтобы в нем не скапливалась переработанная еда, что влияет на стрессоустойчивость. Витамины и растительные волокна в зелени богаты фолиевой кислотой, которая крайне важна для нервной системы. В шпинате много магния, защищающего от депрессии.
• Сложные углеводы. Замените ароматную булочку на тост из цельнозернового хлеба, макарон из твердых сортов пшеницы, рис, гречку, овсянку. В них намного больше полезных веществ, минералов и витаминов, которые надолго дают чувство насыщения и спокойствия. Сложные углеводы не поднимают резко уровень глюкозы, как простая конфета или фастфуд.
• Жирная рыба. Полезные жиры необходимы для эластичности сосудов, работы мозга и нервной системы. Старайтесь есть хотя бы 1-2 раза в неделю сельдь, лосось, тунец или скумбрию.
• Цитрусовые. В них очень много витамина С, влияющего на иммунитет, настроение и уровень энергии. Ешьте 1 цитрусовый фрукт ежедневно, чтобы получить суточную норму полезных веществ. От одного только запаха апельсина или грейпфрута поднимается настроение.
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