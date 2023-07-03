«Не навреди»: психолог Романив назвала продукты, от которых стоит отказаться в период стресса

Не секрет, что питание напрямую влияет на самочувствие – как физическое, так и ментальное. Однако далеко не всем известно, какие продукты в период стресса могут ухудшить положение, а какие – облегчить. Разобрались в вопросе вместе с психологом Ольгой Романив.

Продукты, усиливающие стресс

По словам специалиста, есть люди, которые в момент отчаяния полностью перестают следить за своим питанием, что только усугубляет проблему. Некоторые продукты, особенно в большом количестве, приводят к нарушению работы всего организма.

• Кофеин. В разумных пределах он помогает поддерживать бодрость и дает дополнительную энергию. Но лучше от него отказаться, если сейчас вы в стрессе. Излишек кофеина может вызвать учащенную работу сердца, что повлечет за собой усиление тревожности вплоть до панических атак. Также крепкий кофе или чай нарушают качество сна.

• Фастфуд, жирные перекусы. В пик эмоционального напряжения хочется съесть чего-то запрещенного, соленого, жирного. Но организм от этих калорий не получит ничего питательного. К стрессу добавится еще тяжесть в желудке, нарушение пищеварения и задержка жидкости.

• Алкоголь. Спиртные напитки не помогают «забыть» о проблеме. Незаметное пристрастие к такому виду успокоительных может привести к алкоголизму и массе нарушений в работе организма.

• Сахар. Излишек приводит к проблемам ЖКТ, сбоям в эндокринной системе. Сахар дает слишком резкий скачок глюкозы – ваша поджелудочная железа будет совсем не рада такому раскладу.

Продукты, помогающие уменьшить стресс