«Не наш формат»: группа TESTOSTERON раскрыла, почему редко посещает светские мероприятия

Группа TESTOSTERON в интервью сайту «Страсти» рассказала, почему редко посещает светские мероприятия. Солисты коллектива – братья Андрей и Валери Бирбичадзе – заявили, что очень заняты.

«Насчет мероприятий - да, мы не часто куда-то ходим, но причина этого в большой занятости. Как только появляется время, то, конечно, стараемся куда-то выходить на мероприятия», - поделились исполнители.

Также музыканты отметили, что не любят скандалы и выяснение отношений в медийном пространстве.

«Нам это не нужно, хочется просто делать свою работу и радовать слушателей. А скандалы и интриги - это не наш формат», - сказали артисты.

Также коллектив рассказал о своих гонорарах и сравнил доходы 10 лет назад и сейчас.

«На наш взгляд, нельзя сравнивать гонорары 10 лет назад и сейчас. Тогда мы были начинающими исполнителями, а сейчас, конечно, гонорар вырос. Примерно в 4 раза», - признались музыканты.

Группа TESTOSTERON соглашается и на выступления в клубах, и на корпоративах. Андрей и Валери признаются, что им нравится быть частью какого-то праздника, будь то свадьба или день рождения.

«Поэтому не стесняйтесь, приглашайте, мы всегда за! Любой традиционный формат для выступления нами поддерживается», - сказали исполнители.

О пути группы TESTOSTERON в шоу-бизнесе, треках, повлиявших на популярность, и личной жизни читайте в нашем интервью.