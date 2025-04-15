«Не наговаривайте на Васю»: певец Серега прокомментировал ссору с Бастой

48-летний певец Серега намекнул, что ссора с Бастой из-за песни была ради пиара. Сергей Пархоменко рассказал об отношениях с коллегой сайту «Страсти».

В 2017 году артист снял клип на песню «Антифриз», в котором многие усмотрели критику на представителей современной рэп-индустрии. После этого в блоге Басты появился пост с критикой творчества Сергея. Между артистами встал вопрос о проведении баттла, однако до него дело так и не дошло. В новом интервью Сергей признался, что с уважением относится к рэперу, и намекнул на пиар-конфликт.

«Да не наговаривайте вы на Васю (Василий Вакуленко выступает под псевдонимом Баста, — прим. «Страсти). Вася — вообще мой кумир! Я тут его интервью в Антарктиде посмотрел, это вообще надо в школах детям показывать, реально восхищаюсь им как артистом и человеком. А то, что мы, артисты, друг друга троллим иногда, так вы нас маркетингу ещё поучите!» — признался певец.

Также Сергей уточнил, что в «Антифризе» не критиковал молодых рэперов. Тема песни посвящена любви.

««Антифриз» — да вы плохо слушали, это обычная попсятина, там всё о любви, каждое слово. Не знаю, где там какая критика. Вы у тех и спросите, кто там критику услышал!» — резюмировал он.

Полное интервью певца Сереги об участии в шоу «Маска» на телеканале НТВ, успехе в нулевые и личной жизни читайте здесь.