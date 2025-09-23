«Не надо бить по хвостам»: Нина Останина высказалась об идее запретить артистам афишировать отношения до брака
© Kashaev Pavel/East News
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала предложение ввести в России запрет на демонстрацию добрачных отношений звездами шоу-бизнеса.
Напомним, что с такой инициативой ранее выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник настаивает на том, что стране нужен закон, который ограничит не состоящим в браке лидерам мнений возможность афишировать свою личную жизнь.
«Многие артисты пропагандируют непонятные ценности. Допустим, Киркоров. Он неженатый человек. Берем Николая Баскова – такая же ситуация. У них какие-то непонятные ценности и образ жизни», - отметил Бородин.
Прежде всего Нина Останина обратила внимание на странный выбор главой ФПБК лидеров мнения.
«Во-первых, для меня ни Киркоров, ни Басков не являются лидерами общественного мнения. Для меня сегодня такими являются ребята, которые участвует в спецоперации. Во-вторых, запретить говорить о явлениях не означает запретить само явление», - подчеркнула парламентарий.
Останина напомнила, что в РФ уже действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Поэтому точно сказать, что именно из публикаций знаменитостей об их личной жизни нарушает данное регулирование, могут только специалисты.
«Хватит уже запрещать. Запретить надо высказывания подобного рода и придумки, которые пугают наших граждан. Рассказ о добрачных отношениях звезд вряд ли как-то скажется на людях. Если только эксперты докажут, что появление того же Киркорова на телеканале побудило, например, кого-то сменить пол, и чья-то мама обратилась с такой претензией, тогда это уже предмет судебного разбирательства», - объяснила глава комитета.
В таком случае, по мнению Нины Александровны, вопросы возникают уже к руководствам телеканалов, которые за счет бюджетных средств в эфире «усаживают людей, вызывающих в обществе такие желания и оценки».
«Но мне кажется, что сейчас это вообще не самое главное. Нам надо заботиться о том, чтобы постараться побудить нашу молодежь все-таки вступать в брак. А для этого необходимо воспитывать уважительное отношение к семье, начиная с детского сада, школы и так далее. А вот так просто бить по хвостам не даст никакого эффекта. Только прославляет автора этой инициативы», - заключила Нина Останина.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала общественную организацию «Сорок Сороков» за запрет продажи контрацептивов незамужним парам.