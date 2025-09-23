«Не надо бить по хвостам»: Нина Останина высказалась об идее запретить артистам афишировать отношения до брака

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала предложение ввести в России запрет на демонстрацию добрачных отношений звездами шоу-бизнеса.

Напомним, что с такой инициативой ранее выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник настаивает на том, что стране нужен закон, который ограничит не состоящим в браке лидерам мнений возможность афишировать свою личную жизнь.

«Многие артисты пропагандируют непонятные ценности. Допустим, Киркоров. Он неженатый человек. Берем Николая Баскова – такая же ситуация. У них какие-то непонятные ценности и образ жизни», - отметил Бородин.

Прежде всего Нина Останина обратила внимание на странный выбор главой ФПБК лидеров мнения.