«Единственный способ заявить о себе»: Останина раскритиковала «Сорок Сороков» за запрет продажи контрацептивов
© Freepik
В России предложили ввести запрет на продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. С такой инициативой в Государственную думу обратилась общественная организация «Сорок Сороков».
По мнению авторов проекта, доступность таких средств в продаже ведет к снижению рождаемости и усугубляет демографическую ситуацию в стране.
«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа», — говорится в документе.
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» назвала предложение общественников попыткой «высунуться из-под плинтуса», поскольку иначе об их организации никто не узнает.
«Я считаю, что у движения “Сорок Сороков” нет другого способа громко заявить о себе, поэтому докопались до презервативов. Понимаете, когда доходит до нижнего белья или всех соответствующих аксессуаров — это показатель масштабов личности самой организации», — отметила парламентарий.
По мнению Нины Александровны, внесенное в Госдуму предложение никак не повлияет на рост рождаемости в России.
«Изделие, о котором идет речь в предлагаемой инициативе, не имеет никакого отношения к демографии. На мой взгляд, не надо вмешиваться в личную жизнь граждан. Для роста рождаемости нужны не запреты. Начинать надо с базовых потребностей людей, а не с того, чтобы лезть к ним в постель», — заявила глава комитета.
Поэтому, добавляет Останина, общественным организациям следует обращаться к Госдуме с предложениями, которые, наоборот, будут стимулировать россиян заводить детей.
«Наверное, необходимо призвать наших депутатов проявить политическую волю и в бюджете на 2026 год заложить средства на жилье молодым семьям. Если они будут готовы рассмотреть вопрос об увеличении заработной платы бюджетникам, медработникам, педагогам и так далее, мне кажется, тогда наши ребята еще в студенчестве начнут рожать детей. Чтобы получить, например, хорошие подъемные по окончании вуза или сразу квартиру. А все предложения другого рода, это просто болтовня», — заключила депутат.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила ввести на музыкальных площадках маркировку для песен, содержащих ненормативную лексику.