«Единственный способ заявить о себе»: Останина раскритиковала «Сорок Сороков» за запрет продажи контрацептивов

В России предложили ввести запрет на продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. С такой инициативой в Государственную думу обратилась общественная организация «Сорок Сороков».

По мнению авторов проекта, доступность таких средств в продаже ведет к снижению рождаемости и усугубляет демографическую ситуацию в стране.

«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа», — говорится в документе.

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» назвала предложение общественников попыткой «высунуться из-под плинтуса», поскольку иначе об их организации никто не узнает.