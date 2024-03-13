Не могут забыть старые обиды: Люсю Чеботину отсадили от Клавы Коки на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ

Певицу Люсю Чеботину отсадили от артистки Клавы Коки на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ 2024. Исполнительница хита «Солнце Монако» была вынуждена находиться отдельно от остальных звезд на мероприятии. По всей видимости, это было сделано из-за давнего конфликта артисток, из-за которого они до сих пор стараются не общаться.

В одном из интервью Клава признавалась, что раньше дружила с Чеботиной, однако их связь разорвалась из-за неудачной шутки. И несмотря на то, что Кока, как утверждает, извинилась, Люся все равно затаила на нее обиду. Сейчас две певицы не пересекаются, а если и приходят вместе, то лишь улыбаются друг другу, но не более.

Так произошло и на встрече с журналистами в Москве, которая была посвящена возвращению музыкальной премии. Всех номинантов прошлых лет, а именно Клаву Коку, Ольгу Бузову и Лолиту посадили в один край стола, в то время, как Люсе, будто специально, выделили место отдельно от всех. В целом Чеботина особо не участвовала в обсуждениях, которые велись на мероприятии, и ответила лишь на пару вопросов, извинившись за хриплый голос из-за болезни.