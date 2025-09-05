«Не могу сказать, что это гениальное»: есть ли шанс у группы Пересильд стать востребованной на эстраде

В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко заявил, что не считает выступление группы Юлии Пересильд «сверхгениальным». Продюсер усомнился, что коллектив сможет собирать стадионы и стать популярным. При этом Павел отметил, что у «Мандрагоры» будет своя, нишевая аудитория.

«Я не могу сказать, что это что-то сверхгениальное. Это обычное выступление с группой. Сомневаюсь, что они смогут собирать стадионы и завоевать большую популярность. При этом у них будут свои слушатели. Творчество не для широкой аудитории. Юлия может реализоваться как певица для нишевой группы», — резюмировал продюсер.

Напомним, Пересильд начала развивать музыкальную карьеру. В апреле Юлия вошла в состав группы «Мандрагора», выпустившей дебютный альбом «Планета легкого поведения — Венера». Летом коллектив представил вторую часть пластинки под названием «Планета легкого поведения — Земля».

На сегодняшний день группа Юлии активно выступает на концертах и снимается на шоу для ТВ.

