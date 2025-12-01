«Не мог дышать под капельницей»: певец ДжаЯмми переболел свиным гриппом во время учебы в вузе

Певец из Читы Артем Прасков, известный многим как ДжаЯмми, начинал свой путь к успеху с выступлений в барах родного города, а сегодня его знают тысячи россиян по хиту «Туман», который вышел в феврале 2022 года. За время, которое он потратил на то, чтобы познакомить слушателя со своим творчеством, музыкант встретил немало трудностей. Одна из них поджидала его в самом начале, еще когда он учился в вузе.

В беседе с сайтом «Страсти» Артем рассказал, как после поступления в университет в 2009 году он попал в больницы и провел 42 дня в изоляторе, заболев свиным гриппом. Он поделился, что провел это время с пользой и познакомился с творчеством Боба Марли.