«Не мог дышать под капельницей»: певец ДжаЯмми переболел свиным гриппом во время учебы в вузе
© Личный архив ДжаЯмми
Певец из Читы Артем Прасков, известный многим как ДжаЯмми, начинал свой путь к успеху с выступлений в барах родного города, а сегодня его знают тысячи россиян по хиту «Туман», который вышел в феврале 2022 года. За время, которое он потратил на то, чтобы познакомить слушателя со своим творчеством, музыкант встретил немало трудностей. Одна из них поджидала его в самом начале, еще когда он учился в вузе.
В беседе с сайтом «Страсти» Артем рассказал, как после поступления в университет в 2009 году он попал в больницы и провел 42 дня в изоляторе, заболев свиным гриппом. Он поделился, что провел это время с пользой и познакомился с творчеством Боба Марли.
«Врачи сомневались, что я выкарабкаюсь. Я лежал под капельницами, почти не мог дышать и слушал на старом телефоне песни Боба Марли: Three Little Birds и Redemption Song. Позже эти названия стали моими татуировками», — рассказал певец.
По словам Артема, после выписки он еще глубже погрузился в музыку Марли и во все, что связано с именем известного рэгги-исполнителя.
«Меня вдохновила его миссия — с помощью музыки бороться с ненавистью и злом. Он сильно повлиял на мое творчество и мировоззрение», — добавил артист.