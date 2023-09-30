«Не мешать иммунной системе»: инфекционист Провоторова о защите от ОРВИ и простуды

В межсезонье наблюдается резкий всплеск простудных заболеваний. Одни, чтобы защититься от вирусов, начинают принимать больше витаминов, другие – ставят прививку, третьи не предпринимают никаких попыток, но ощущают плохое самочувствие при этом почти все. Портал «Страсти» узнал у врача-инфекциониста Маргариты Провоторой, как же все-таки уберечь себя и ребенка от простуды и ОРВИ в межсезонье, есть ли способы?

По словам специалиста, парадоксально, но «для детей болеть – это норма». Иммунная система малыша еще не созрела полностью – период от рождения до 6 лет является одним из тех этапов в становлении иммунитета, о котором врачи говорят: «период физиологического иммунодефицита». Кроме того, «для детей, посещающих дошкольные учреждения, болеть ОРВИ до 12 раз в год – это не патология и повод для посещения иммунолога, а норма».

Для школьников в норме цеплять респираторную вирусную инфекцию до 8 раз в год. Переживать стоит только в том случае, если эпизод ОРВИ осложняется бактериальной инфекцией: воспалением легких, гайморитом, гнойным отитом, поясняет врач.

Можно ли с помощью витаминов или прививки поддержать иммунитет?

По словам Провоторовой, формулировки про «ослабление или поднятие иммунитета» не имеют к медицине никакого отношения.

«Иммунную систему можно сравнить с огромным концерном, который работает 24/7 и, конечно, никакая «простуда» или прививка не способны ослабить или снизить иммунитет», - отмечает она.

Исходя из канонов доказательной медицины, рекомендуется выстраивать сбалансированный рацион питания. Тогда большинство необходимых витаминов и микроэлементов можно получать с продуктами питания. Исключение составляет только витамин D. Он рекомендован для профилактического приема малышам и взрослым практически всеми мировыми клиническими рекомендациями, в том числе и российскими.

«Есть исследования, подтверждающие, что пациенты с дефицитом витамина D чаще подвержены инфекционным заболеваниям, в том числе и банальным ОРВИ. А вот доказательной базы, что прием витамина D и аскорбиновой кислоты профилактируют заражение респираторными вирусами – нет», - подчеркнула врач-инфекционист.