«Не мешать иммунной системе»: инфекционист Провоторова о защите от ОРВИ и простуды
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В межсезонье наблюдается резкий всплеск простудных заболеваний. Одни, чтобы защититься от вирусов, начинают принимать больше витаминов, другие – ставят прививку, третьи не предпринимают никаких попыток, но ощущают плохое самочувствие при этом почти все. Портал «Страсти» узнал у врача-инфекциониста Маргариты Провоторой, как же все-таки уберечь себя и ребенка от простуды и ОРВИ в межсезонье, есть ли способы?
По словам специалиста, парадоксально, но «для детей болеть – это норма». Иммунная система малыша еще не созрела полностью – период от рождения до 6 лет является одним из тех этапов в становлении иммунитета, о котором врачи говорят: «период физиологического иммунодефицита». Кроме того, «для детей, посещающих дошкольные учреждения, болеть ОРВИ до 12 раз в год – это не патология и повод для посещения иммунолога, а норма».
Для школьников в норме цеплять респираторную вирусную инфекцию до 8 раз в год. Переживать стоит только в том случае, если эпизод ОРВИ осложняется бактериальной инфекцией: воспалением легких, гайморитом, гнойным отитом, поясняет врач.
Можно ли с помощью витаминов или прививки поддержать иммунитет?
По словам Провоторовой, формулировки про «ослабление или поднятие иммунитета» не имеют к медицине никакого отношения.
«Иммунную систему можно сравнить с огромным концерном, который работает 24/7 и, конечно, никакая «простуда» или прививка не способны ослабить или снизить иммунитет», - отмечает она.
Исходя из канонов доказательной медицины, рекомендуется выстраивать сбалансированный рацион питания. Тогда большинство необходимых витаминов и микроэлементов можно получать с продуктами питания. Исключение составляет только витамин D. Он рекомендован для профилактического приема малышам и взрослым практически всеми мировыми клиническими рекомендациями, в том числе и российскими.
«Есть исследования, подтверждающие, что пациенты с дефицитом витамина D чаще подвержены инфекционным заболеваниям, в том числе и банальным ОРВИ. А вот доказательной базы, что прием витамина D и аскорбиновой кислоты профилактируют заражение респираторными вирусами – нет», - подчеркнула врач-инфекционист.
Какие есть способы защитить иммунитет в домашних условиях?
Наша основная задача – не мешать иммунной системе. Мы не болеем от свежего воздуха, или потому что наступила осень. Не стоит бояться и мороженого, десерт не является виновником ангины и даже помогает уменьшить боль в горле при ОРВИ. Причиной же заболеваний всегда являются бактерии или вирусы. А замкнутые помещения, боязнь сквозняков и отсутствие проветривания – самые главные враги иммунитета.
Маргарита Провоторова
Врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Поэтому, пусть ребенок проводит максимально возможное время на свежем воздухе, добавляет эксперт. Каждый день в распорядке дня должна присутствовать физическая активность – о во время физкультуры активизируются бойцы иммунного фронта: усиливается выработка интерферонов, повышается уровень лейкоцитов. Рекомендуется попробовать закаливание и соблюдение режима сна – спать не менее 8 часов. Кстати, от того, как человек высыпается, зависит активность выработки иммунных клеток.
«Если подводить итог – наша помощь в оздоровлении организма должна ограничиваться соблюдение простых правил здорового образа жизни. И, конечно, старайтесь избегать стресса, его негативное влияние на иммунную систему научно доказано», - заключила Маргарита Провоторова.
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