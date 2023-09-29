5 правил для здорового сердца и сосудов от врача-кардиолога Кривчиковой

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Портал «Страсти» поговорил с врачом-кардиологом Ларисой Кривчиковой о том, как укрепить самый важный орган человека, от которого зависит функционирование всех остальных органов.

«Сердце – это мышца, и чтобы её укрепить, надо постоянно тренироваться. Для сердца очень хороши любые динамические нагрузки. Подъем тяжестей нежелательны. Самое полезное из занятий спортом это ходьба, плавание, бег, лыжи, коньки, танцы, теннис, занятия на велотренажерах, кардиотренажерах, фитнесс-групповые занятия. Важна их регулярность и системность», - поясняет кардиолог.

Так как же укрепить сердце?

1. Необходимо изменить образ жизни

Полный отказ от курения. При постоянном курении возникает хронический стеноз сосудов (никотин вызывает их сужение и повреждает внутреннюю сосудистую стенку (эндотелий). В результате этого все органы и ткани, в том числе сердце, недополучают питательных веществ, происходит кислородное голодание. У курящих людей очень высокие риски развития инфаркта и инсульта.

Отказ от спиртных напитков. В медицине есть такое понятие как алкогольная кардиомиопатия. Это когда сердечная мышца под влиянием алкоголя претерпевает необратимые изменения, сердце расползается, растягивается и не может сокращаться в полную силу, иными словами «дряхлеет», может возникать аритмия. Исключение есть только для красного вина, но оно должно быть качественное и не более 150 мл в день.

Отказ от кофеинсодержащих напитков и психоактивных веществ. Кофе и крепкий чай вызывают увеличение частоты сердечных сокращений, расшатывают работу вегетативной нервной системы, снижают стрессоустойчивость. Откажитесь от стимуляторов: исключите из рациона продукты и напитки, возбуждающие центральную нервную систему и сердце: крепкий чай, кофе, шоколад, какао, острые приправы.

2. Наладить питание

Половина суточного потребления пищи должна приходиться на растительные белки. В перерывах между основными приемами пищи полезен перекус семечками (подсолнечника, тыквенными, семена льна, кунжута) и разнообразными видами орехов. Важно внести в рацион блюда из нежирных сортов мяса, приготовленные в отварном или запеченном виде. Молочные продукты употреблять обезжиренные. Яйца рекомендуют не чаще 2-3 раз в неделю, не более одного в день, желательно всмятку. Необходимо ограничить употребление быстроусвояемых углеводов (хлебобулочных изделий, сахара, меда), отдав предпочтение различным крупам, злаковым продуктам.

«Употребляя в пищу свежие овощи, фрукты, сухофрукты (банан, яблоко, киви, персик, курагу), плоды растений (ягоды и овощи), вы восстановите баланс витаминов, минералов, микроэлементов, незаменимых для работы сердца», - отмечает доктор.

3. Заняться психологическим состоянием

«Благоприятный эмоциональный фон, как дома, так и на работе, очень мощное средство профилактики болезней сердца», - добавляет Кривчикова.

4. Включить физическую активность

Обязательно необходимо включать разминку в начале упражнений и заминку (расслабление) после физической нагрузки. Необходимо включать в комплекс упражнения для всего организма. Выполнять упражнения сверху вниз (голова→ шея→ руки→ туловище→ ноги→ стопы). Достаточно 15-20 минут в день.

5. Массаж

Обязательно, чтобы поддерживать здоровье и укреплять сердечную мышцу, необходимо включать в свой образ жизни массаж. Это воздействие снаружи на все активные точки в организме, которые улучшают кровоснабжение всех внутренних органов, способствуют снятию зажимов, спазмов, расслаблению организма, выработке эндорфинов (гормонов счастья). Это может быть разминание, поглаживание, разогревание и т.д.