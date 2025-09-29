«В 90-е, когда я работал в театре, было очень сложно выживать»: Сергей Степин о сериале «Одни дома», ИИ и блогерах в кино

Актер Сергей Степин пришел в профессию еще в конце 90-х годов. За это время он успел сняться в более 200 различных проектах, среди которых «Ранетки», «Кадетство», «ЧОП», «Капельник», «Елки 2» и многие другие. Также параллельно он играет в театре, где раскрывает на сцене самых разных персонажей. А на днях на телеканале «СОЛНЦЕ» и в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера нового сериала «Одни дома», в котором он исполнил одну из ролей. В интервью сайту «Страсти» Сергей Степин рассказал о съемках с детьми-актерами, сложностях построения карьеры в 90-е, гонорарах, а также искусственном интеллекте и блогерах в кино.

— Сергей, вы снялись в новом сериале «Одни дома». Расскажите, чем вас привлек этот проект и роль? Ждать ли вас в новом амплуа?

— Вы знаете, я уже много говорил комплиментов этому сериалу, по крайней мере, по поводу того, как это снималось. Я вообще счастлив, что познакомился с таким замечательным режиссером как Алексей Романюк, который истинно, по-настоящему любит людей и умеет с ними работать, что немаловажно. В начале я ему сказал: «Не боишься ли ты, когда на съемочной площадке так много детей, и в кадре они вместе существуют? Справишься ли ты с ними?». Он мне ответил: «Ну, что, посмотрим, я постараюсь». И мне кажется, там, где я приходил на съемки и был вместе с ребятами, с режиссером, Алексей просто великолепно снимал, объяснял, руководил, дисциплинировал и разъяснял что-то ребятам. Поэтому я просто поражен его талантом режиссера и больше скажу — даже талантом именно детского режиссера.

Чем меня привлекла моя роль? Знаете, скажу сразу, что прекрасно помню и себя в детстве, когда у меня возникали конфликтные ситуации со взрослыми и не только дома, но и где-то еще, в школе в той же. А теперь я по другую сторону баррикад. Теперь я взрослый дядечка, которому тоже интересно, как изменилось время, как изменились дети, как можно договариваться разным поколениям о том, чтобы жить хорошо и дружно. Собственно, вот этим. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я очень счастлив, что снимался в этом сериале. А по поводу амплуа — в этом сериале оно не изменится. Это у нас комедия, и это мое.

— В сериале вы снимались с юными актерами. Тяжело ли вам работать с детьми в кадре? Есть ли свои нюансы в работе?

— Вы знаете, таких особенностей нет. Другое дело, что самое главное, наверное, — не нужно с ними сюсюкать, потому что они сами считают себя взрослыми людьми. И это в какой-то степени правда. А что касается каких-то изъянов профессионализма, то и Алексей (режиссер) замечательно им все подсказывал, и, если что, ребята сами спрашивали. Если видел какие-то нюансы, которые у них не получаются, — сам подсказывал им несколько раз, за что они очень благодарили, радовались и веселились. Самое главное — разговаривать серьезно, как со взрослыми людьми. И они очень откликаются на это, очень рады. Они чувствуют себя взрослыми, с мнением которых считаются. Это очень важно, очень располагает и расслабляет на съемочной площадке.

— А со своими детьми смогли бы сниматься? Не планируете их привести в кино?

— Нет, я вообще не против. И, в принципе, мы уже сейчас что-то репетируем дома. Одна дочка у меня уже выросла, но она занимается не кино. А что касается сына, которому сейчас 12 лет, да, он уже пробовал себя в кино. И, честно вам скажу, какие-то моменты очень хорошо получаются. Но пока еще не решил, чем он будет заниматься. Я ему показываю, рассказываю о том, что кино — это волшебный мир, как в нем интересно, как замечательно. Ну, а дальше посмотрим.