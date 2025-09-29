«В 90-е, когда я работал в театре, было очень сложно выживать»: Сергей Степин о сериале «Одни дома», ИИ и блогерах в кино
© Личный архив Сергея Степина
Актер Сергей Степин пришел в профессию еще в конце 90-х годов. За это время он успел сняться в более 200 различных проектах, среди которых «Ранетки», «Кадетство», «ЧОП», «Капельник», «Елки 2» и многие другие. Также параллельно он играет в театре, где раскрывает на сцене самых разных персонажей. А на днях на телеканале «СОЛНЦЕ» и в онлайн-кинотеатре START состоялась премьера нового сериала «Одни дома», в котором он исполнил одну из ролей. В интервью сайту «Страсти» Сергей Степин рассказал о съемках с детьми-актерами, сложностях построения карьеры в 90-е, гонорарах, а также искусственном интеллекте и блогерах в кино.
— Сергей, вы снялись в новом сериале «Одни дома». Расскажите, чем вас привлек этот проект и роль? Ждать ли вас в новом амплуа?
— Вы знаете, я уже много говорил комплиментов этому сериалу, по крайней мере, по поводу того, как это снималось. Я вообще счастлив, что познакомился с таким замечательным режиссером как Алексей Романюк, который истинно, по-настоящему любит людей и умеет с ними работать, что немаловажно. В начале я ему сказал: «Не боишься ли ты, когда на съемочной площадке так много детей, и в кадре они вместе существуют? Справишься ли ты с ними?». Он мне ответил: «Ну, что, посмотрим, я постараюсь». И мне кажется, там, где я приходил на съемки и был вместе с ребятами, с режиссером, Алексей просто великолепно снимал, объяснял, руководил, дисциплинировал и разъяснял что-то ребятам. Поэтому я просто поражен его талантом режиссера и больше скажу — даже талантом именно детского режиссера.
Чем меня привлекла моя роль? Знаете, скажу сразу, что прекрасно помню и себя в детстве, когда у меня возникали конфликтные ситуации со взрослыми и не только дома, но и где-то еще, в школе в той же. А теперь я по другую сторону баррикад. Теперь я взрослый дядечка, которому тоже интересно, как изменилось время, как изменились дети, как можно договариваться разным поколениям о том, чтобы жить хорошо и дружно. Собственно, вот этим. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я очень счастлив, что снимался в этом сериале. А по поводу амплуа — в этом сериале оно не изменится. Это у нас комедия, и это мое.
— В сериале вы снимались с юными актерами. Тяжело ли вам работать с детьми в кадре? Есть ли свои нюансы в работе?
— Вы знаете, таких особенностей нет. Другое дело, что самое главное, наверное, — не нужно с ними сюсюкать, потому что они сами считают себя взрослыми людьми. И это в какой-то степени правда. А что касается каких-то изъянов профессионализма, то и Алексей (режиссер) замечательно им все подсказывал, и, если что, ребята сами спрашивали. Если видел какие-то нюансы, которые у них не получаются, — сам подсказывал им несколько раз, за что они очень благодарили, радовались и веселились. Самое главное — разговаривать серьезно, как со взрослыми людьми. И они очень откликаются на это, очень рады. Они чувствуют себя взрослыми, с мнением которых считаются. Это очень важно, очень располагает и расслабляет на съемочной площадке.
— А со своими детьми смогли бы сниматься? Не планируете их привести в кино?
— Нет, я вообще не против. И, в принципе, мы уже сейчас что-то репетируем дома. Одна дочка у меня уже выросла, но она занимается не кино. А что касается сына, которому сейчас 12 лет, да, он уже пробовал себя в кино. И, честно вам скажу, какие-то моменты очень хорошо получаются. Но пока еще не решил, чем он будет заниматься. Я ему показываю, рассказываю о том, что кино — это волшебный мир, как в нем интересно, как замечательно. Ну, а дальше посмотрим.
— По сюжету сериала, дети остаются дома одни и делают все, что хотят. Думаю, зрителей ждет немало сюрпризов касательно их проделок. А вы часто сталкиваетесь с хулиганством своих детей? Или они всегда вас слушают?
— Ну, конечно, сталкиваюсь практически каждый день. Знаете, меня это, честно вам скажу, не очень огорчает, потому что и моя профессия связана с неким таким в определенном смысле хулиганством. Поэтому я на это смотрю, с одной стороны, сквозь пальцы, а с другой — пытаюсь объяснить то, что разумный человек должен понимать, что он делает и что из этого может выйти. Когда дети шалят, хулиганят, они думают только о том, что делают и получают определенное удовольствие от этого хулиганства. Но они, к сожалению, а может быть, к счастью, не всегда думают, что из этого может получиться. Какая-то безобидная шутка или какой-то поступок может превратиться в совершенно страшное последствие. Об этом дети не думают. Для меня важно, чтобы они об этом задумались. Конечно, такое получается не сразу, но что ж, нужно терпеть и ждать, когда они это поймут.
— Если говорить о вас — вы были бедокуром в детстве? Дергали девчонок за косички, курили за гаражами?
— Да, конечно, я в детстве был хулиганом. В детскую комнату милиции меня не водили, но с друзьями-товарищами мы, конечно, много хулиганили и всевозможными кострами, поделками, взрывами, беганием по крышам гаражей. Это все, конечно, было. Однажды я настолько нахулиганился, что мы с братом пришли в сарай, где хранилось сено, и стали, шутя, поджигать его. Поджигали спичкой и тушили, поджигали и тушили. И вдруг одна спичка так разгорелась, что загорелось не только сено, пламя как-то очень быстро, буквально в несколько секунд, перекинулось на все вокруг. И когда мы убежали и закрыли за собой дверь, мы думали, что ничего не будет, все нормально. Но буквально через две минуты весь сарай полыхал! Была такая «шалость».
— В вашей фильмографии на сегодняшний день более 200 проектов. Есть ли среди них тот, который наиболее значим для вас и почему?
— Каждая большая роль чем-то интересна, важна и запоминается. И так вот выбирать из этого списка что-то одно или два — это, честно говоря, будет как-то не совсем правильно, потому что другие роли обидятся. Но это я так, смеюсь. Вы вот говорите, что у меня более 200 ролей, но на самом деле, там и маленькие буквально есть, и без слов, и со словами. Это в общем купе. А что касается больших, значимых ролей… Да они все для меня дороги! Конечно, для меня дорог и сериал «ЧОП». Как-то вот у меня с него все это началось. «Мир, дружба, жвачка!» Вот сейчас мы снимали замечательный сериал «Камера! Мотор!». И, конечно, наш детский сериал для меня очень любимый и важный — «Одни дома».
— Как относитесь к тому, что в основном вам предлагают играть роли второго плана? Не появляется ли чувство нереализованности в карьере?
— Да нет, нормально я отношусь. Для меня важно, может быть, не второй, не третий план, а сыграть интересно роль, чтобы она запомнилась, понравилась зрителям. И в то же время, самое главное, чтобы я все-таки был в сюжете, а не просто красовался собой или что-то еще. Поэтому нет, нормально. Сейчас возраст уже такой, который все-таки подразумевает под собой не первые роли. Ну, если это так, то так. Но, с другой стороны, понимаете, я всегда был готов. Что-то играл первое, что-то играл второе. Наверное, больше реализовался где-то в театре тоже в главных ролях. Поэтому нет, меня это нисколько не смущает. Я готов, а тут уж как судьба.
— Прочитала в Интернете, что в начале карьеры вы брались за любую работу, за съемки в рекламе. Действительно сложно было для вас пробиться в большое кино? Каким был ваш путь?
— Конечно, все так говорят о том, что очень трудно пробиться в кино, в театре и так далее. С другой стороны, я всегда говорю: «А где легко, скажите мне? Ну вот где? Назовите мне хоть одну профессию, где легко пробиться». Но дело же даже не в том, чтобы пробиться или не пробиться. Дело в том, что все эти преграды, которые стоят, в частности, у актера на пути, они все, на самом деле, развивают его профессиональные качества. То есть, развивают определенное упорство, работу над ролью той же самой, чтобы все получилось. Все эти трудности просто необходимы, потому что только на них человек учится, становится более профессиональным.
— Сейчас работа в кино прибыльная? Или только единицы получают действительно большие гонорары?
— Это действительно так. Не секрет, что особенно в 90-е годы, когда я работал в театре, было очень сложно выживать. Просто выживать. Сейчас уже, конечно, в театре гораздо больше платят, ну, а в кино тем более. Я не жалуюсь, но дело не в этом. Дело в том, что это опять некий такой показатель нужности актера, потому что, если человек нужен, то заплатят деньги хорошие. Если нет, опять нужна преграда, которую необходимо преодолевать, возрастать в своем профессионализме. Только так.
— А есть ли мечта сыграть главную роль у какого-то конкретного режиссера?
— Да, конечно, хочется сыграть у великих режиссеров — и Никиты Михалкова, и Федора Бондарчука. Очень мне нравится режиссер Анна Меликян. Я обожаю ее фильмы, тоже мечтаю у нее сняться.
— Вы снялись во многих молодежных проектах, в которых задействованы молодые актеры. Видите ли вы различие между «старой» школой и «новой»? Как относитесь к тому, что в кино приходят блогеры, певцы?
— Вы знаете, особых различий я, честно говоря, и не вижу, потому что мы действительно тоже были такие бесшабашные. У нас всегда как-то исподволь стоял вопрос, как мы его называли и решали его по-своему. Вот ты видишь актера и говоришь: «Он Моцарт или Сальери?» Под Моцартом подразумевалась, знаете, какая-то вот легкость жизни, не работа над ролью, а просто человек приходит и сразу играет, и вот это Моцарт. А под Сальери нами подразумевалось, что это человек, который кропотливо работает над ролью, над собой, над голосом, над техникой, над психофизикой и так далее. Я хочу сказать, что особенно таких различий я не вижу.
Другое дело, что эти сегодняшние бесшабашные актеры, скажем так, молодые, хотят купаться в славе, — это прекрасные мечты. Прекрасно, прекрасно! Но всем придется за это чем-то заплатить: временем, трудом, прежде всего, профессиональной подготовкой. Мы тоже об этом мечтали, поэтому в этом плане — нет, ничего не изменилось. Мне кажется, разность поколений — это само собой, это естественно, так всегда было. Молодые всегда рассчитывали более на внешнее, взрослые актеры рассчитывали уже более на внутреннее. Это приходит со временем.
Что касается блогеров и прочих не актеров, которые появляются в кино… Да, может быть, это даже и неплохо, с одной стороны. С другой, они почему-то другим показывают, что быть актером — это очень легко. Не нужно учиться. Вот те же блогеры, они не учились, они просто смело стоят перед камерой, о чем-то вещают и так далее. Это производит впечатление о том, что учиться не надо. Это очень обманчивое впечатление, потому что те же блогеры могут быть актерами в одном фильме, в одном сериале, да и все. А потому что, если он придет во второй сериал, он будет такой же, а в третий — то же самое. И уже это неинтересно. А чтобы сделать интересно, чтобы быть интересным в кадре, нужно учиться. Поэтому, знаете, по молодости это все очень легко, бесшабашно, не требует определенного труда. Самое тяжелое в профессии актера заключается не в том, чтобы что-то сделать, а чтобы уметь повторить и видеть то, что каждая роль — особенная. Это отдельный человек с отдельным характером, к которому нужно уметь подойти.
— Сейчас модно переснимать старые сериалы, например, «Папины дочки», «Счастливы вместе». А вы хотели бы вернуться к своим ролям в «Кадетстве», «Ранетках»? Не жалеете, что принимали в них участие?
— Я не вижу в этом ничего плохого. Значит, наверное, продюсеры чувствуют определенный запрос в этом и идут на поводу того, чтобы угодить зрителю. Другое дело, что, мне кажется, успеха уже такого не будет, потому что все изменились. Тот же ремейк, который снимался, там, «Кавказская пленница» или еще что-то такое. Представляете, «Кавказская пленница. Продолжение». Ну, можно, наверное, будет посмотреть один раз, но не более. А так, определенные сериалы родились и должны остаться в том, своем времени. Не знаю, получится из этого что-то, будет это интересно или нет.
— А что касается внедрения нейросетей в кино и театр — за этим будущее или же ИИ только вредит искусству?
— Вы знаете, мне было неприятно, когда я увидел где-то в кино актеров, которых уже нет, а их как бы оживили. Наверное, тоже делал искусственный интеллект, озвучивал их и так далее. Само понятие искусственный интеллект, мне кажется, очень такое надуманное. Никакой не искусственный, никакой не интеллект. Это такая программа, которая что-то разукрашивает, компилирует то, что придумал человек. Например, даже не знаю, там, перила на небе. Искусственный интеллект сделает перила, что-то с небом связано, что-то с перилами. Но сами перила придумал же человек. Мне кажется, искусство человека намного интереснее. Искусственный интеллект — это не искусство, это какая-то обработка того, что придумал человек. Где-то это может быть интересно, но мне кажется, человек это делает гораздо интереснее.
— В сериалах вы всегда такой позитивный и комфортный, но есть мнение, что все комедийные актеры вне кадра очень угрюмые. А какой за пределами камер вы? В жизни тоже всегда на позитиве?
— Это большой разговор, но, тем не менее, мне как-то интересно и радостно проживать каждый день, видеть людей, с которыми я вместе общаюсь в театре, в кино. Мне приятно проводить наше общее время на этой земле в позитиве, в радости в благодарности друг к другу. Мне кажется, это очень правильно, и вообще, откуда это? Это все-таки какая-то философия жизни. Она у каждого своя. У меня вот такая. Она не какая-то эгоистичная, но я стараюсь как-то, чтобы всем было приятно жить на этой земле. Ну вот так коротко если.
— Как любите отдыхать в перерыве между съемками? Успеваете ли проводить время с женой в таком напряженном рабочем графике?
— Конечно, не хватает времени на семью, на детей, на поездки. Категорически. В этом году все лето я был в командировках, все время, все лето я снимался. Я очень скучал, буквально приезжал домой, переодевался и снова уезжал. Это, конечно, тяжело и как-то не очень радостно. Но ничего не поделаешь. Такая профессия, на которую я согласился. Я живу, я люблю ее.
— Наш сайт называется «Страсти», поэтому хочу узнать — что является страстью для вас?
— Это тоже такое очень философское понятие. Вообще, что такое горение чувств? Это вот страсть такая. Но вы знаете, со временем страсти как-то утихают, или, точнее сказать, превращаются во что-то другое. Потому что та же страсть любви, которая вот обуревала просто в юности и дальше, сейчас превращается уже в какую-то подлинную, настоящую дружбу и глубокое уважение, в частности, в семье. Оно именно превращается. Страсть не исчезает, но превращается в дружбу и в уважение.
Наверное, единственное, где остается страсть и без этого нельзя, — это театр. Потому что я не могу себе представить актера без страсти в театре. То есть они есть, конечно, но мне кажется, это уже мертвый артист. А все-таки живой артист должен до конца держать и руководствоваться страстью в театре, страстью мысли что-то доказать, чем-то помочь людям. Эта страсть у актера, мне кажется, не должна никогда исчезнуть и дойти до конца жизни.
Смотрите комедийный сериал «Одни дома» по будням в 20:30 на телеканале «СОЛНЦЕ», в онлайн-кинотеатрах START и Okko.