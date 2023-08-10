«Не ходите больше туда»: шеф-повар перечислил ошибки ресторанов России

Шеф-повар ресторана Casa Limone Александр Пушков, известный по прозвищу Рэмбо, в интервью изданию «Страсти» раскрыл одни из главных проблем заведений России. По признанию победителя «Адской кухни», в нашей стране практически отсутствует хорошая итальянская кухня, а также правильная подача блюд.

Сам Александр поклонник кулинарии в принципе и считает, что нет лучшей и худшей кухни. Однако больше он все-таки предпочитает итальянскую. Именно поэтому он сейчас работает в ресторане, специализирующемся на ней.

«Я обожаю итальянскую кухню. Она вкусная, сытная, но при этом одну и ту же пасту можно приготовить по-разному. Мне нравится удивлять людей. Хотя ресторанов итальянской кухни в России много, но повара готовят блюда неправильно, в гости банально не знают, какими они должны быть. И когда они приходят ко мне, я вижу в их глазах восторг и сам кайфую от этого», - поделился Пушков.

Также шеф отметил, что многие его отечественные коллеги предпочитают подавать небольшие блюда буквально в огромных тарелках, и это часто вызывает недовольство посетителей. Такая практика действительно имеет место быть, но должна быть оправдана. Как отметил Александр, подобное за границей делают, чтобы гость мог попробовать сразу несколько кулинарных шедевров.

«У нас в России рестораторы отправили шеф-поваров в такие рестораны, те увидели эти маленькие блюда и решили делать так же, чтобы все думали, что они очень крутые. Это не так, потому что люди должны в первую очередь насладиться блюдам. <…> Если вы приходите в обычный ресторан, а вам приносят маленькие блюда в огромных тарелках - не ходите больше туда», - подчеркнул Александр.

Полное интервью Александра Пушкова о работе поваром, «Адской кухне» и лучшем ингредиенте в готовке читайте на сайте «Страсти».