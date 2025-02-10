«Не имею отношения к этой организации»: Ксения Новикова вышла из состава благотворительного фонда

44-летняя певица Ксения Новикова вышла из состава благотворительного фонда, созданного вместе с адвокатом. О причинах такого шага артистка не говорит.

«Мной и моим адвокатом был создан фонд «Наш смысл жизни». После истории с возвращением детей (бывший муж увез детей Новиковой в Лондон, и она не видела сыновей 9 месяцев – прим.) ко мне стали обращаться женщины, которые оказались в подобной ситуации. Многим мы помогли. Но через какое-то время я вышла из состава этого фонда. Не буду вдаваться в подробности, но больше я не имею отношения к этой организации», - рассказала исполнительница.

Основная деятельность Ксении связана с работой в группе «Блестящие». Певица трижды покидала коллектив, но всегда возвращалась и ее принимали.

«У меня был опыт существования без сцены. Наверное, тогда произошло «перенасыщение»: бесконечная череда гастролей, концертов, съемки. И вот когда любимое дело превратилось в рутину, я поняла, что нужно ненадолго остановиться. Я пришла к продюсерам «Блестящих» и сказала, что хочу сделать перерыв. Это совпало с появлением детей – так четыре года я была без сцены», - рассказала Новикова.

Во время паузы певица писала стихи и картины. Однако Ксения быстро пришла к выводу, что «это суррогат» и он не заменит сцену.

«Тогда я поняла, что нельзя изменять любимому делу. Я вернулась на сцену и больше попыток уйти не было», - рассказала певица.

Подробнее о ее работе в группе «Блестящие», участии в шоу «Выживалити», воспитании детей, а также уходе за собой читайте в интервью сайту «Страсти».