«Не имеет права выбирать»: могли ли убившему 85 женщин маньяку Попкову специально назначить адвокатом девушку

Telegram-канал Mash сообщил, что новый адвокат Попкова будет защищать маньяка по делу об убийстве в 2011 году. Мужчина ударил и поджег 36-летнюю россиянку после ссоры. Убитая работала уборщицей в школе, у нее не было семьи.

Попков отбывает наказание в мордовской ИК-6. Семья с ним не общается, по просьбе родственников он перестал разговаривать с журналистами.

Ранее Ева Меркачева отреагировала на появление подражательницы маньяка Александра Пичушкина. Член СПЧ рассказывала о наличии групп в соцсетях, где фанаты преступника обсуждают его убийства и признаются в любви. Одну из таких групп удалось закрыть после того, как соответствующую информацию предали огласке.