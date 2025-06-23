«Не имеет права выбирать»: могли ли убившему 85 женщин маньяку Попкову специально назначить адвокатом девушку
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Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала назначение ангарскому маньяку Михаилу Попкову адвоката-девушки. Сообщалось, что у осужденного напряженное общение с защитницей, так как он с недоверием относится к женщинам. Член СПЧ рассказала, что государственного адвоката почти во всех регионах выбирает компьютер, но человек может отказаться от него и попросить заменить.
«Речь идет об адвокате по назначению, о государственном адвокате. Он оплачивается за счет средств государства. Вообще заключенный не имеет права выбирать такого адвоката. То есть кого назначили, того и назначили. Практически во всех регионах у нас действует система компьютерного назначения, непредвзятого по сути. Не во всех, конечно, но в большинстве регионов. Компьютер выбирает адвоката, и он не учитывает пол, возраст и вид уголовного преступления человека. Однако тот, кому назначили государственного адвоката, может от него отказаться и попробовать попросить заменить. Основания должны быть серьезными. И главное из оснований - это несовпадение позиций. В случае с Попковым он может сказать, что у него есть неприязнь к адвокату женского пола. Поэтому он может обратиться, и, в принципе, такое обращение удовлетворят. Соответственно, тогда к нему придет уже адвокат-мужчина. Могли ли специально назначить женщину? Нет, скорее всего, система выбрала автоматически. По поводу того, что за человек, про него много сказано, написано. Человек, который действительно развивал культ личности своими интервью. И, собственно, если посмотреть интервью, там же все ясно», - сказала Меркачева.
Telegram-канал Mash сообщил, что новый адвокат Попкова будет защищать маньяка по делу об убийстве в 2011 году. Мужчина ударил и поджег 36-летнюю россиянку после ссоры. Убитая работала уборщицей в школе, у нее не было семьи.
Попков отбывает наказание в мордовской ИК-6. Семья с ним не общается, по просьбе родственников он перестал разговаривать с журналистами.
Ранее Ева Меркачева отреагировала на появление подражательницы маньяка Александра Пичушкина. Член СПЧ рассказывала о наличии групп в соцсетях, где фанаты преступника обсуждают его убийства и признаются в любви. Одну из таких групп удалось закрыть после того, как соответствующую информацию предали огласке.