«Не имеет права»: Стас Барецкий ответил на запрет вдовы Шатунова оставлять игрушки на могиле певца

Стас Барецкий осудил запрет вдовы Шатунова приносить на могилу певца игрушки. Об этом он заявил в беседе со «Страстями».

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий прокомментировал слова вдовы Юрия Шатунова, которая запретила фанатам приносить игрушки на могилу певца и фотографироваться на фоне памятника.

По мнению Барецкого, никаких запретов вдова музыканта устанавливать не может.

«Конечно же вдова не имеет права запрещать общаться с телом Шатунова, так как он был её мужем при жизни. А после смерти их брак аннулировался по закону! Нет человека — нет брака», — заявил он.

Кроме того, шоумен заявил, что изначально сомневался в том, что в могиле покоится Юрий Шатунов.

«Мы занимались похоронами Шатунова. Я вообще сомневаюсь, что это он там похоронен!» — рассказал Барецкий.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий подтолкнул Настю Ивлееву дать интервью после «голой» вечеринки.