«Не единожды предлагалась химическая кастрация»: депутат Останина высказалась о насильнике-рецидивисте из Уфы
© Freepik
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» предложила внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и назначать пожизненное наказание за преступления на сексуальной почве.
Так парламентарий отреагировала на произошедшее накануне в Республике Башкортостан. Напомним, что в Уфе правоохранительные органы задержали насильника-рецидивиста, который напал с ножом на женщину во дворе дома. За две недели до этого 51-летний мужчина вышел на свободу из тюрьмы, где провел 10 лет за аналогичное злодеяние.
«Я не единожды говорила, что сексуальные преступления, — надругательства и прочее — это преступления особой тяжести. В любом случае, это отягчающие обстоятельства для пожизненного заключения. Здесь и речи идти не может ни о каких сроках давности, ни о сроках отсидки», — отметила Останина.
Парламентарий напомнила, что, по данным Центра имени Сербского, 90% криминальных действий по данной статье, это рецидивы. Социализируются только 10% насильников.
«Поэтому только пожизненное заключение или смертная казнь. Но поскольку в нашей стране действует мораторий на высшую меру наказания, остается только первое. Для этого необходимо внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Однако здесь нужна политическая воля депутатов нашей Государственной думы и министерства юстиции», — добавила Нина Александровна.
Кроме того, по словам главы комитета, правительством России неоднократно предлагалось применять к насильникам-рецидивистам химическую кастрацию.
«Понимаете, речь ведь идет не просто об изнасиловании, а о преступлениях особой тяжести. Поэтому химическая кастрация предлагалась не единожды. Мы знаем, что ее уже широко применяли в других странах, например, в Казахстане. Но, согласно международной практики, данный вид наказания, к сожалению, себя не оправдал», — заключила депутат Госдумы.
