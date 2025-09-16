«Не единожды предлагалась химическая кастрация»: депутат Останина высказалась о насильнике-рецидивисте из Уфы

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» предложила внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и назначать пожизненное наказание за преступления на сексуальной почве.

Так парламентарий отреагировала на произошедшее накануне в Республике Башкортостан. Напомним, что в Уфе правоохранительные органы задержали насильника-рецидивиста, который напал с ножом на женщину во дворе дома. За две недели до этого 51-летний мужчина вышел на свободу из тюрьмы, где провел 10 лет за аналогичное злодеяние.