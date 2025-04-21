«Не думаю, что Владислав сильно пострадал»: как Бакальчук потерял Wildberries и остался должен Ким 217 млн

Адвокат Сергей Жорин отреагировал на новость о том, что Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге, владелице маркетплейса Wildberries Татьяне Ким компенсацию в размере 217 миллионов рублей по делу о разделе имущества. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Создалось впечатление, что Татьяне досталось все, а Владиславу не досталось ничего, кроме трона, на котором он любит записывать рилсы. Но я предполагаю, что все не совсем так. Такое решение в принципе не может быть, когда одному достается все, а другому ничего», - заверил адвокат.

Как пояснил Сергей Викторович, в случае раздела имущества активы могут переходить одному из супругов, а второму должна быть присуждена компенсация в зависимости от стоимости актива.

«Не думаю, что Владислав сильно пострадал. Хотя, скорее всего, какие-то принципиальные основные активы перешли к Татьяне», - предположил адвокат.

По мнению Сергея Жорина, суд мог обязать Владислава выплатить Татьяне 217 миллионов рублей в двух случаях. Например, если Бакальчук получил в собственность какой-то актив, он должен выплатить Ким компенсацию, равную ее доле.

«Второй вариант менее благоприятный. Если суд установил, что Бакальчук в период брака какие-то средства тратил не в интересах семьи. В этом случае суд может обязать выплатить половину того, что было потрачено. Но это происходит крайне редко. Более вероятно, что ему перешел какой-то недешевый актив, и он должен половину его стоимости вернуть бывшей супруге», - заключил адвокат.

Напомним, развод Бакальчука и Ким сопровождался скандалом. О расставании с мужем Татьяна объявила в июле 2024 года. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. По словам Ким, экс-муж много лет был абьюзером и пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес».

Ранее сообщалось, что 17 апреля суд вынес решение по разделу имущества бывших супругов. Несмотря на все заявления Бакальчука о том, что он внес вклад в создание компании, все акции были переданы Ким. Теперь она стала 100% владельцем Wildberries.