«Не дипломами играют на сцене»: Безруков получил резкий ответ после критики актеров без образования

Актер Сергей Безруков недавно заявил, что считает большой проблемой наличие в кинематографе и театрах коллег без образования. В Сети многие раскритиковали его за эти слова, посчитав, что он «зазвездился». Однако, по мнению кинокритика Эмилии Деменцовой, хоть его суждения и резки, он имеет на них право. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

По мнению кинокритика, на самом деле то, что у современных актеров порой нет диплома, - это вовсе не такая огромная проблема. Часто и обучение не означает то, что человек будет успешен в кино и театре. Эмилия отметила, что иногда наличие образования – это более серьезная проблема, чем его отсутствие.

«Часто приходится наблюдать «штампованных» артистов с дипломами, которые за время обучения растеряли свою индивидуальность и способности. Плохой ювелир может загубить алмаз. Очень многое зависит от педагогов. У успешных востребованных артистов часто, увы, нет времени преподавать, взращивать и пестовать юные таланты. Зачастую в педагогике находят себя несостоявшиеся актеры, которые не сумели проявить себя в профессии. Студенты и не уважают своих педагогов без фильмографии и достижений, воспринимая скамью в театральном училище как трамплин для кастингов и проектов. Счастье, когда есть возможность учиться не у теоретиков, а у практиков, или когда режиссер набирает актерский курс, как тот же Сергей Безруков или Владимир Алеников. Это практики и мастера. Они все доказали в профессии и имеют моральное право преподавать по принципу «делай, как я». Но не у всех есть возможность учиться у мэтров», - заявила кинокритик.

Эмилия Деменцова отметила, что среди российских звезд немало актеров-самоучек. По ее мнению, образование дает базу, но не гарантирует раскрытие таланта. А некоторые аспекты можно изучить и вне театрального ВУЗа.

«Число актеров с дипломом, сменивших профессию или несостоявшихся в ней всегда велико. При этом число контор, штампующих актерские дипломы, растет. Наличие диплома о профильном образовании часто рождает в выпускниках апломб и гонор. Это же убивает в них актеров. Уровень студентов снижается, это отмечают многие педагоги. Но и не все преподаватели, действительно, несут «разумное, доброе, вечное». Студенту всегда приходится добирать знания со стороны, доучиваться, совершенствоваться и практиковаться, практиковаться, практиковаться», - поделилась Деменцова.

Кинокритик уверена, что актерам без образования, но талантливым, нужно помогать, а не осуждать их. При этом, по ее словам, Сергей Безруков имеет право высказывать свои мысли, так как давно доказал, что является мэтром.

«Просветительская деятельность и широкий спектр ролей Безрукова – то, что может послужить славным подспорьем молодым артистам. Безруков пример – моцартианской легкости и упорной работы, актерских поисков и находок, грамотного выстраивания фильмографии и актерского чутья. Конечно, он выработал приемы, которые можно назвать и штампами, но эти штампы носят его имя. Кто-то скажет, что подобными заявлениями актер демонстрирует свою «звездность» и поддерживает статус мэтра, но даже если он не прав и категоричен, он заслужил это право. Не дипломом, конечно. А перечнем сыгранных ролей, которые доставили публике моменты соприкосновения с искусством», - заявила Деменцова.

С мнением кинокритика согласился и Тарлан Расулов, театральный режиссер, педагог и продюсер. Он считает, что профильное образование – вовсе не гарантия успеха. И в России, и за границей, по его словам, актеры учатся «на ходу». И успех зависит от трудолюбия человека, его мотивации и желания добиться высот.

«Если бы профессиональное театральное образование было гарантией успеха, мы бы не слышали о множестве историй, когда известные, признанные и любимые публикой артисты проваливались на экзаменах. Раневская, Чурикова, Усатова, Меньшов, Садальский…. Список этот славный, с одной стороны, и позорный для театральных училищ: как могли так называемые корифеи-педагоги не разглядеть талант? Уверен, что вместо того, чтобы осуждать «самородков» или тех, кто делает первые шаги в профессии актера, придя туда из смежных сфер, Сергей Безруков мог бы своими мастер-классами из рук в руки передавать секреты ремесла, учить актерству своим примером, делиться и таким образом повышать общий уровень актеров. Не надо обрубать путь, клеймить или осуждать. Надо давать людям шанс. Человек сам поймет, что он «не тянет» и нуждается в дополнительных тренингах или образовании», - отметил режиссер.

Ранее Сергей Безруков назвал Александра Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде.